SANTA VALERIA/ Santo del giorno, il 28 aprile si celebra la patrona della città di Seregno

Santa Valeria, santo del giorno oggi

SANTA VALERIA: IL 28 APRILE SI CELEBRA SANTA VALERIA - Nella giornata odierna il mondo cristiano festeggia santa Valeria. Per quanto concerne la data di nascita di non si hanno delle informazioni troppo precise e le più attendibili collocano la sua venuta alla luce nel III secolo d.C. Certezza vi è su uno dei primi eventi salienti della sua vita, ovvero il suo essere data in sposa, ancora molto giovane, ad un uomo avviato alla carriera militare. Il nome del marito che le viene imposto, stando alle fonti, sarebbe stato Vitale e avrebbe trovato la morte nei dintorni della città emiliana di Ravenna. Dopo tale evento la giovane sposa decide di andare in cerca delle spoglie mortali del marito. Dopo averle trovate si ritrova a subire il rapimento di un gruppo di persone che ritengono il cristianesimo un qualcosa da combattere e che le ordinano di abiurare quella che è la sua fede per abbracciarne una di stampo pagano. La risposta di santa Valeria è decisa e il suo rifiuto le costa diverse torture, che però non scalfiscono la sua fede, ma anzi finiscono con il rafforzarla. Alla fine, a causa delle continue torture subite nel corso della sua prigionia, sopraggiunge la morte. Dopo molto tempo la Chiesa Cattolica ha deciso di santificarla e il giorno della sua ricorrenza cade, appunto, il 28 aprile. Anche il marito e i figli che questa coppia vissuta nei dettami del cristianesimo ha avuto, sono stati elevati al rango di santi dalla Chiesa Cattolica.

SANTA VALERIA, SANTO DEL GIORNO: UNA PROCESSIONE PER RICORDARLA - Santa Valeria è figura molto importante per la città di Seregno, di cui è patrona. Per questo motivo, annualmente, in occasione della giornata del 26 aprile, viene ricordata nella città lombarda. L'evento più importante di questa giornata è senza dubbio la processione che si sviluppa per le vie della città, a cui fa seguito una messa nel corso della quale si ricorda come la santa decise di non abbandonare il Cristianesimo pur essendo conscia che ciò l'avrebbe portata, come poi effettivamente avvenne, alla morte. Tra i vari eventi collegati alla ricorrenza in questione si segnalano, sempre a Seregno, un luna park che viene costruito per l'occasione e un serie di iniziative di natura benefiche, oltre che una sagra la cui protagonista indiscussa è la tipica frittata locale.

SANTA VALERIA, SANTO DEL GIORNO: LA PATRONA DI SEREGNO - Seregno è un centro urbano che si trova in Lombardia e precisamente in Brianza. Stando agli ultimi dati statistici ha poco meno di 50 mila abitanti e pur non essendo una delle città italiane più note a livello turistico ha comunque molto da offrire ad un turista di passaggio. Tra i luoghi da vedere vi è senza dubbio la Villa Odescalchi: questo edificio si trova nel centro della città ed è uno dei luoghi di ritrovo dei cittadini di questa realtà brianzola. Si può inoltre segnalare la Fontana del Mangiabambini, il cui particolare nome è legato ad una serie di leggende sulla sua creazione. Questo monumento è molto interessante perchè vi si può vedere chiaramente il Biscione, che va ricordato essere stato il simbolo dei Visconti, la famiglia che dominò su Milano nell'epoca delle Signorie. Infine non bisogna dimenticare le diverse chiese che è possibile vedere in questa città, tra cui ne vanno ricordate essenzialmente due: la prima è il Santuario di Santa Valeria e la seconda è la Chiesa di San Benedetto. Infine, se dovesse avanzare del tempo, merita di essere visitato il Parco 2 giugno, il polmone verde più importante della città.

I SANTI E I BEATI DEL 28 APRILE - Il 28 aprile oltre a santa Valeria si ricordano e commemorano altre importanti personalità per quanto riguarda il mondo cristiano. Tra i santi vanno sicuramente ricordati San Pietro Chanel e sant'Ursicino di Ravenna, mentre tra i beati meritano una citazione particolare Marie-Louise Trichet e Carino Pietro da Balsamo.

