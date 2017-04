TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.2M in Cile (28 aprile 2017, ora 1:20)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 3.2M IN CILE (28 APRILE 2017) - Ancora terremoto in Cile, nell'isola offshore del Valparaiso. Il nuovo sisma di 3.2M è stato localizzato alle 00:13 a latitudine 33.02 e longitudine 72.13, ipocentro a 23 km di profondità. L'ultimo fenomento del sottosuolo risale invece alle 23:27, quando la regione dell'Oman è stata colpita da una scossa di 4.9M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 22.92 e longitudine 60.75, ipocentro a 10 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultima scossa riguarda la provincia di Macerata. Un nuovo sisma di 2.2M ha colpito un punto a 4 km da Visso, a latitudine 42.96 e longitudine 13.05. Lo stesso punto è stato colpito anche alle 23:23 da un sisma di 2.0M. Coinvolte anche Monte Cavallo, Ussita, Preci, Fiordimonte, Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Sellano, Fiastra, Acquacanina, Muccia, Bolognola, Serravalle di Chienti, Norcia e Cerreto di Spoleto.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: MALTEMPO IN TUTTA L'ITALIA (28 APRILE 2017) - L'Italia verrà colpita nelle prossime ore da una perturbazione che proviene dal Nord Atlantico. Le previsioni parlano di pioggia al CentroNord per tutta la mattinata, mentre il resto del giorno il fenomento atmosferico si attenuerà di molto. Sono previste infatti schiarite nelle regioni centrali e settentrionali. Il bollettino di Meteo.it prevede inoltre nuvole in aumento nella fascia notturna, mentre sabato sarà meno piovoso. La giornata di domenica vedrà invece abbassarsi le temperature in tutto il Paese, a causa della corrente di aria fredda collegata alla perturbazione. Il meteo si rivela invece positivo per il Sud nella giornata di lunedì, dove sarà presente il sole per la maggior parte del tempo.

© Riproduzione Riservata.