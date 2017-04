TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa Vs Corea del Nord: Pyongyang annuncia "Non fermeremo i test" (28 aprile)

Donald Trump - LaPresse

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS COREA: PYONGYANG ANNUNCIA "NON FERMEREMO I TEST - Continua ad essere tesa lo scenario internazionale a causa dello scontro fra Usa e Corea del Nord e del possibile scoppio di una terza guerra mondiale. Pyongyang ha inoltre annunciato che i test nucleari non si fermeranno, ma ha chiesto anche supporto ai Paesi dell'Asean per scongiurare "l'olocausto nuclare". L'America continua a cercare la strada del dialogo, sottolinea Rai News, e conferma che prenderà strade diplomatiche per contrastare l'attività nucleare della Corea del Nord. Una soluzione che ha soddisfatto in pieno Pechino, che continua a sperare perché si trovi un accordo pacifico. Di contro la Cina ha affermato che continuerà a condurre i test degli "equipaggiamenti di nuovo tipo" per proteggere l'equilibrio del Paese.

TERZA GUERRA MONDIALE, DONALD TRUMP SODDISFATTO DEL SUO GOVERNO - Se sul fronte estero la politica di Donald Trump è in grande fermento, la figura del tycoon continua ad essere fortemente osteggiata in madre patria. I sondaggi lo danno come uno dei Presidenti americani meno popolare di tutti i tempi, ma nonostante questo Donald Trump pensa di potersi meritare un dieci pieno. A distanza di 100 giorni dall'inizio della sua amministrazione, il Presidente pensa di aver raggiunto diversi obbiettivi di successo, nonostante i traguardi siano "sporcati" da diverse bocciature. Un esempio è il fallimento registrato per il muro con il Messico che, come sottolinea l'Ansa, era uno dei punti di forza del piano elettorale di Trump.

© Riproduzione Riservata.