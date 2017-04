Silvio Berlusconi (Foto: Lapresse)

BERLUSCONI CADUTO A PORTOFINO, INCIAMPA ALL'USCITA DAL RISTORANTE: LE PAROLE DEL MEDICO PERSONALE - A commentare la caduta di Silvio Berlusconi a Portofino la sera scorsa è stato anche il suo medico personale Alberto Zangrillo, che ha definito il piccolo incidente di cui è stato vittima il suo assistito come "niente di grave, è una sciocchezza". A fare chiarezza sull'infortunio di Berlusconi è stata una nota diffusa poco fa da Forza Italia in cui, come riporta l'Ansa, si spiega che il presidente "è scivolato accidentalmente e si è procurato una lieve ferita al labbro superiore, che ha richiesto un breve ricovero alla casa di cura La Madonnina per le suture e le medicazioni del caso". Per questo motivo, "non potrà essere presente a Pietrasanta alla manifestazione Ripariamolitalia organizzata dal sindaco Massimo Mallegni e dal responsabile enti locali di Forza Italia Marcello Fiori". Una pausa forzata dunque, che non dovrebbe impedire a Silvio Berlusconi di riprendere la propria attività politica già a partire dai prossimi giorni.

BERLUSCONI CADUTO A PORTOFINO, INCIAMPA ALL'USCITA DAL RISTORANTE: RICOVERATO A MILANO - Silvio Berlusconi è caduto a Portofino: il leader di Forza Italia è stato vittima di un piccolo incidente ieri sera, mentre usciva da un ristorante della città ligure, dove aveva cenato con i figli. Come riportato da La Repubblica, l'ex Presidente del Consiglio sarebbe inciampato in un tappeto rovinando a terra: nella caduta avrebbe sbattuto il labbro procurandosi una ferita che ha reso necessaria l'applicazione di 3 punti di sutura. Intorno alle 4 di notte l'arrivo alla clinica La Madonnina di Milano, dove Berlusconi è stato medicato e ricoverato in via precauzionale. Ad annunciare il piccolo infortunio di Berlusconi è stato il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, dove il leader del centrodestra avrebbe dovuto partecipare per un evento politico. Il primo cittadino dal palco ha detto:"Sta bene. Speriamo di trovarlo dimesso già oggi. Tieni duro, presidente, sono cose che succedono".

