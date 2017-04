INCENDIO CARTIERA GIORGIONE/ Castelfranco Veneto, azienda in fiamme: fumo visibile a diversi km di distanza

Vigili del fuoco (Foto: Lapresse)

INCENDIO CARTIERA GIORGIONE A CASTELFRANCO VENETO, AZIENDA IN FIAMME: FUMO VISIBILE A DIVERSI KM DI DISTANZA - Un incendio di proporzioni gigantesche si è sviluppato all'interno della cartiera Giorgione di Castelfranco Veneto, nota azienda della provincia di Treviso che è andata in fiamme intorno alle ore 14:30 di oggi, sabato 29 aprile 2017. A causare l'incendio, secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, sarebbe stato il cattivo funzionamento di un macchinario durante il ciclo di lavorazione. Le fiamme si sarebbero velocemente propagate all'interno del complesso aziendale sopra il quale si è innalzata una pauroasa colonna di fumo nero visibile anche a diversi km di distanza, che ha spinto molti abitanti dell'hinterland a contattare i vigili del fuoco.

E proprio in ragione delle proporzioni maestose dell'incendio, a recarsi in prossimità dell'azienda posta in via Borgo Padova 112, tra Resana e Castelfranco, sono state 4 squadre da 25 pompieri l'una provenienti dai distaccamenti di Castelfranco, Montebelluna, Treviso e Cittadella. Serviranno con ogni probabilità alcune ore prima che i vigili del fuoco riescano ad avere la meglio sulle fiamme: ulteriori aggiornamenti sulla situazione alla cartiera Giorgione sono attesi nel corso della giornata.

