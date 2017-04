Lotto/ Video, estrazione di oggi e Superenalotto, 29 aprile: i numeri vincenti! (conc 51/2017, sabato)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E…. - Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno già allestito la pista su cui correranno tutti i giocatori in cerca di fortuna. Tutto pronto stasera per scoprire i numeri sulle ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale. I premi che verranno messi in palio sono per ora sconosciuti, anche se un'idea di quello che potremmo vincere ci viene sempre regalata dalle quote dell'appuntamento precedente. Entrambi i giochi hanno distribuito premi importanti in tutto il territorio italiano, arrivando a sfiorare gli 1,2 miliardi di euro per quanto riguarda il bilancio di quest'anno del solo 10eLotto. La vincita più alta dell'ultimo concorso del gioco Sisal ha invece raggiunto il tetto di 64 mila euro, totalizzati da un fortunello di Borgofranco d'Ivrea, nel torinese. 9 numeri vincenti che seguono due vincite gemelle con un 8 pieno, realizzate dalla provincia di Cosenza, a Luzzi, e da quella di Latina, a Sezze. Ai rispettivi giocatori va un bottino da 21 mila euro. Il Lotto ha invece premiato gli italiani con un bottino complessivo di 413 milioni di euro. Sul podio delle vincite finisce Marina di Fuscaldo, grazie ad un premio da più di 51 mila euro totalizzati su Tutte le Ruote. Secondo posto invece per Livorno ed un terno secco su Firenze, che ha permesso ad un fortunello di conquistare più di 22 mila euro in premio. Terzo posto invece per un altro giocatore di Roma che su Tutte le Ruote ha centrato una quaterna da più di 21 mila euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 29 APRILE 2017: LE QUOTE - I premi del SuperEnalotto e il Jackpot ci attendono per una nuova serata di concorsi Sisal. Il monopolio dei giochi italiani aprirà i battenti a tutti gli aspiranti vincitori, pronti per partecipare alla corsa a premi. Nell'ultimo appuntamento con il gioco, gli appassionati non hanno dovuto solo affrontare l'assenza del montepremi, ma anche quella del 5+ e del 5+1. Le quote minori, inoltre, hanno subito un ribasso significativo anche rispetto all'estrazione precedente. Nonostante la salita non fosse stata importante, le quote principali avevano infatti guadagnato qualche punto in più. Si ferma prima dei 30 mila euro il 4+, destinato a 4 fortunelli, mentre sei appassionati hanno realizzato gli oltre 28 mila euro collegati al 5. 2.709 euro il premio che il 3+ ha distribuito ai suoi 87 vincitori, mentre 648 sono stati i giocatori a centrare i 299,61 euro del 4. Il 3 scende ancora verso i 27,09 euro, premiando 20.080 vincitori, mentre 311.624 sono i tagliandi vincenti che hanno totalizzato 5,22 euro abbinati al 2. Le quote standard del SuperStar premiano innanzitutto 1.678 vincitori che conquistano i 100 euro del 2+. Per quanto riguarda l'1+ i biglietti fortunati sono invece 10.557: la vincita è di 10 euro cadauno. Infine, chiudono il giro i 22.957 giocatori che hanno indovinato i 5 euro dello 0+.

