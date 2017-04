METRO M5 CHIUSA/ Atm news, sospesa linea Lilla tra Ippodromo e Lotto: nuovo allarme bomba? (Ultime notizie)

Metro M5 chiusa (Foto: LaPresse)

METRO M5 CHIUSA: ATM NEWS, SOSPESA LINEA LILLA TRA IPPODROMO E LOTTO. NUOVO ALLARME BOMBA? (OGGI 29 APRILE 2017) - Torna la paura a Milano, dove la linea M5 della metropolitana è stata chiusa. In particolare, è stato sospeso il tratto tra San Siro Ippodromo e Lotto. Potrebbe trattarsi di un nuovo allarme bomba, del resto Atm non è nuova a questo tipo di interventi, soprattutto negli ultimi tempi. Ieri, ad esempio, vi abbiamo parlato della chiusura temporanea della metro M3 gialla nel tratto tra Stazione Centrale e Lodi TIBB, ma la sospensione è durata poco. Non è stato chiarito il motivo dell'intervento di ieri, né quello della chiusura di oggi della linea Lilla, anche perché in questi casi si cerca di non allarmare inutilmente le persone: la priorità è verificare la natura del problema e agire di conseguenza.

Stando a quanto riportato da MilanoToday, lo stop oggi è scattato verso le 16:20. I treni sono stati fermati per verifiche in corso «su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza nella stazione di Segesta», dove sono presenti i poliziotti della Questura di Milano. Non ci sono ancora conferme a riguardo, ma è molto probabile che si tratti di un allarme bomba, forse dovuto ad un bagaglio lasciato in banchina. Atm intanto ha garantito il servizio con un treno navetta tra le stazioni di Ippodromo e San Siro Stadio e tra Lotto e Tre Torri. Regolare, invece, la circolazione tra Tre Torri e Bignami. In superficie è attivato un collegamento sostitutivo con autobus.

