PREVISIONI METEO 1 MAGGIO/ Il maltempo si sposta al meridione (Ultime notizie oggi)

PREVISIONI METEO 1 MAGGIO E MALTEMPO: LUNEDÌ SOLE AL SUD E MALTEMPO AL NORD (ULTIME NOTIZIE) - Questo weekend che inizia oggi si prolungherà verso lunedì con le previsioni del tempo che saranno molto importanti per chi vorrà andare a passare alcuni giorni fuori. Proprio il primo maggio però ci sarà maltempo al nord Italia come abbiamo visto in questi ultimi giorni. Ci saranno diverse situazioni da valutare con la neve che cadrà copiosa su tutto l'arco del nord. Invece il cielo dovrebbe essere sereno su tutto il centro sud con al settentrione temperature che permetteranno di passare una bella giornata al mare. Le temperature massime saranno attorno ai ventidue gradi di Catania e Bari. Le minime invece si muoveranno sui dieci gradi di Aosta. Sarà importante valutare anche la presenza del vento che tirerà forte al nord e potrebbe portare diversi problemi. Sarà interessante poi però capire anche come gestire queste piogge considerate fuori stagioni e quindi meno attese. Non dovrebbero esserci episodi di allerta meteo.

PREVISIONI METEO 1 MAGGIO E MALTEMPO: OGGI IL MALTEMPO SI SPOSTA AL SUD (ULTIME NOTIZIE) - Cambia tutto oggi, sabato 29 aprile 2017, per quanto riguarda il maltempo. Il sole infatti si sposta al nord dove si torna a vivere con serenità. La pioggia invece sarà importante al sud, anche senza la presenza di temporali importanti. Il cielo sarà sereno un po' ovunque fino all'altezza di Umbria e Campania. Al meridione invece vedremo pioggia su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In più il cielo sarà coperto un po' ovunque al sud. Le temperature minime le vedremo nelle prime ore della mattina quando ci saranno attorno ai sei gradi in provincia di Aosta. Le massime invece arriveranno addirittura a ventidue gradi a Catanzaro rispettando quindi quelle che sono le medie stagionali. Continuerà ad alternarsi tra nord e sud il maltempo ancora per qualche giorno, fino a che poi ci troveremo a vivere la bella stagione con l'estate che non è poi troppo lontana.

