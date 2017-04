Papa Francesco in Egitto/ Diretta streaming video, incontro col Patriarca copto: “sangue martiri ci unisce”

Papa Francesco in Egitto col Presidente Al Sisi (LaPresse)

PAPA FRANCESCO IN EGITTO, DIRETTA STREAMING VIDEO: LO STORICO INCONTRO CON IL PATRIARCA COPTO (28-29 APRILE 2017) - Oggi Papa Francesco vedrà la sua seconda e ultima giornata di viaggio in Egitto, con la Santa Messa celebrata questa mattina alle ore 10: dopo l’intensa agenda di ieri, il programma di oggi è più “leggero”, con il pranzo previsto attorno alle ore 12.15 con i Vescovi egiziani prima dell’incontro centrale con il clero, i religiosi e tutti i seminaristi presenti in terra d’Egitto. Intanto nella mente resta ancora il fondamentale e storico incontro tenuto ieri sera tra Papa Francesco e il Patriarca copto ortodosso Tawadros II, uno straordinario esempio di incontro religioso e scambio di unità e fratellanza. Clicca qui per gli interventi di Papa Francesco ieri nella prima giornata di viaggio in Egitto a Il Cairo

«Quanti martiri in questa terra, fin dai primi secoli del Cristianesimo, hanno vissuto la fede eroicamente e fino in fondo - ha proseguito papa Francesco -, versando il sangue piuttosto che rinnegare il Signore e cedere alle lusinghe del male o anche solo alla tentazione di rispondere con il male al male». Bergoglio ha voluto poi rivolgersi direttamente all’omologo Patriarca copto, affermando con fermezza: «Le vostre sofferenze sono anche le nostre sofferenze, il loro sangue innocente ci unisce.

Rinforzati dalla vostra testimonianza, adoperiamoci per opporci alla violenza predicando e seminando il bene, facendo crescere la concordia e mantenendo l'unità, pregando perché tanti sacrifici aprano la via a un avvenire di comunione piena tra noi e di pace per tutti». Tra i punti più importanti del documento poi firmato e congiunto dei due leader cristiani, uno su tutti cattura l’attenzione e riguarda lo spinoso tema dei “doppi” battesimi: «per piacere al cuore del Signore Gesù, così come a quello dei nostri figli e figlie nella fede, dichiarano reciprocamente che noi, con una sola mente e cuore, cercheremo sinceramente di non ripetere il battesimo che è stato somministrato in una delle nostre Chiese per qualsiasi persona che desidera unirsi all’altra», hanno voluto affermare insieme il Papa cattolico e quello copto, sempre nel segno della medesima origina e unione nel corpo e nel sangue del Cristo Signore Gesù. Clicca qui per gli interventi di Papa Francesco ieri nella prima giornata di viaggio in Egitto a Il Cairo

PAPA FRANCESCO IN EGITTO, DIRETTA STREAMING VIDEO: FAROUQ, “CON BERGOGLIO A IL CAIRO OCCASIONE PER ISLAM” (28-29 APRILE 2017) - Prima del viaggio che Papa Francesco sta conducendo nella terra d’Egitto - ieri il fulcro di tutta la visita, la Conferenza di Pace con l’islam moderato e poi il vertice con il patriarca della Chiesa Copta - ha parlato in una intervista sul sito di Comunione e Liberazione il professore di Arabo all’Università Cattolica di Milano, Wael Farouq, egiziano, musulmano e impegnato da anni nel costante dialogo con la fede e la cultura cristiana. «Un viaggio importantissimo: in Egitto ci sono 500mila cattolici che sono una minoranza di una minoranza. I cristiani egiziani, copti, sono circa 15 milioni, ma sono per la maggior parte ortodossi. I cattolici vivono ai margini della società e per loro sarà la visita della vita, sarà un evento, potranno dire: “Il Papa è passato di qui”, “Il Papa è venuto a trovarmi», spiega il professore universitario, uno dei maggiori rappresentanti in Italia di quell’Islam moderato tanto discusso e spesso silenzioso rispetto ai tanti attentati islamisti che hanno colpito il mondo in questo ultimo periodo. Farouq però non si tira indietro e di fronte al viaggio del Papa in Egitto, l’occasione per l’Islam stesso viene giudicata “enorme”: «Dal punto di vista del pensiero e della dottrina al Azhar è il centro più autorevole del mondo musulmano sunnita», spiega Farouq facendo riferimento alla grande Conferenza che ieri pomeriggio ha visto i maggiori rappresentati delle religioni mondiali convocati e riuniti per discutere di pace e preghiera. «Quella moschea è il luogo a cui tutti i musulmani sunniti guardano. Ma la classe intellettuale musulmana deve trovare la sua strada per uscire dalla crisi in cui si trova. Ed è una crisi dell’uso della ragione, come giustamente indicava papa Ratzinger. La testimonianza di fede e i gesti di amicizia e di pace di papa Francesco non possono che essere d’aiuto. Indicano la strada da percorrere», conclude il professor Farouq sul portale di Cl.

