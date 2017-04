RAPINA IN DIRETTA, MAMMA TRASCINA VIA BIMBO/ Video, la commessa invece riesce a far arrestare il ladro

Rapina in diretta, mamma trascina bimbo (LaPresse)

RAPINA IN DIRETTA, MAMMA TRASCINA VIA BIMBO: IL VIDEO. LA COMMESSA INVECE RIESCE A FAR ARRESTARE IL LADRO - Si accorge che nel negozio è in corso una rapina e allora trascina via il figlio: sta facendo il giro del Web il gesto di una mamma, che non si è lasciata prendere dal panico, ma ha agito d'istinto. É accaduto ieri sera in un negozio in via Torrevecchia a Roma: un uomo di 56 anni anni ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale armato di pistola e ha minacciato la commessa per farsi consegnare l'incasso. Bottino di 370 euro per il rapinatore, che è poi fuggito. Nonostante lo spavento, la commessa si è messa subito in contatto con il commissariato Primavalle per denunciare la rapina a mano armata.

Grazie alla precisa descrizione del 56enne e alle indicazioni sulla direzione della fuga, una delle tre pattuglie in servizio antirapina, quella in moto, ha intercettato il rapinatore e lo ha fermato mentre provava a scappare a bordo della sua auto. Così è finito prima in manette e poi nel carcere di Regina Coeli, dove attende il processo per direttissima. Una successiva verifica ha chiarito che la pista usata, una Smith & Wesson senza tappo rosso, era una replica. L'intera scena della rapina comunque è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del negozio, che hanno registrato anche il momento in cui la mamma, resasi conto di quanto stava accadendo, ha preso per mano il figlio e lo ha trascinato via.

© Riproduzione Riservata.