TRAFFICO AUTOSTRADE 1 MAGGIO/ Bollettino e viabilità: oggi l'esodo (ultime notizie)

Traffico Autostrade 1 maggio, Foto La Presse

TRAFFICO AUTOSTRADE 1 MAGGIO, BOLLETTINO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). IL MALTEMPO SI SPOSTA VERSO SUD - Il maltempo si sposta verso sud e questa è una considerazione che per la giornata di oggi, sabato 29 aprile 2017, va fatta per chi prenderà l'autostrada. Sarà importante quindi controllare anche le previsioni del tempo per essere sempre attenti e riuscire a evitare traffico e problemi. Si parla infatti di pioggia in tutto il sud del nostro paese con l'asfalto che sarà bagnato e quindi si dovrà evitare di andare veloce. Il tutto si verificherà soprattutto in Puglia dove ci saranno le situazioni più preoccupanti. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e poi sarà interessante anche fare attenzione a come muoversi. Staremo a vedere poi quali saranno le evoluzioni anche legate al primo maggio. Lunedì infatti arriva questa ennesima festa che prolunga il weekend e ci fa capire come al nord del nostro paese bisognerà fare molta attenzione al cielo che sarà sicuramente molto nuvoloso. Per oggi invece è previsto l'esodo di chi partirà verso località di vacanza per passare questi tre giorni.

TRAFFICO AUTOSTRADE 1 MAGGIO, BOLLETTINO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). INCIDENTE SULL'A8 MILANO-VARESE - Nella giornata di ieri c'è stato un brutto incidente sulle autostrade italiane. Il tutto è accaduto attorno alle 22.00 sull'A8 Milano-Varese che ha portato a traffico tra Legnano e Origgio ovest in direzione Milano. Il sito istituzionale Autostrade.it ha riportato questa notizia, senza specificare però l'entità dell'incidente e se ci siano stati dei feriti in merito alla situazione. Sicuramente però arriveranno degli aggiornamenti in tempo reale che ci spiegheranno meglio cosa è accaduto. Per chi dovrà prendere questo tratto di strada sarà importante controllare il portale per evitare che ci siano dei problemi ulteriori e quindi prendere magari un percorso alternativo.

© Riproduzione Riservata.