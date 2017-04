Terremoto Oggi/ Ingv, ultime scosse: Filippine, sisma M 6.9. Rischio tsunami (29 aprile 2017, ora 1:18)

Terremoto Oggi, ultime scosse

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 6.9 M NELLE FILIPPINE (29 APRILE 2017) - Una fortissima scossa di terremoto ha colpito ieri le Filippine: lo ha annunciato l'Istituto Geologico Usa Usgs, secondo cui il sisma è stato di magnitudo 6.9. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 31 chilometri da Balangonan, al largo delle coste dell'isola di Davao. Il punto della crosta terrestre in cui si è verificata la frattura, il cosiddetto ipocentro, è stato invece individuato a 41,7 chilometri di profondità. Ora c'è il rischio di possibile onde di tsunami tra i 30 centimetri e un metro su alcune delle stesse isole dell'arcipelago filippino e in Indonesia. Decisamente sotto controllo è, invece, la situazione in Italia e in particolare a L'Aquila, dove una scossa di terremoto registrata oggi dalla Sala Sismica dell'INGV è stata di magnitudo ML 1.3 sulla Scala Richter. L'epicentro del sisma è stato localizzato a latitudine 42.51, longitudine 13.42 e ipocentro invece a 9 chilometri. Campotosto (AQ), Crognaleto (TE) e Capitignano (AQ) sono, invece, i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: WEEKEND DI SOLE (29 APRILE 2017) - Weekend generalmente soleggiato, ma oggi potrebbe verificarsi qualche pioggia all'estremo Sud. Negli ultimi giorni le temperature sono state particolarmente alte sulle regioni meridionali, ma tra oggi e domani è previsto un calo termico. Infatti, lunedì primo maggio è attesa una perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali, mentre sul resto dell'Italia persisteranno sole e temperature miti. Oggi, in particolare, sarà soleggiato al Centronord e in Sardegna, mentre annuvolamenti sono previsti sulla dorsale appenninica e la fascia prealpina centro-orientale nelle ore centrali della giornata. Secondo Meteo.it, il cielo sarà nuvoloso al Sud: potrebbe piovere in Basilicata, Puglia, nord della Calabria e in forma residua al mattino pure sul Molise. In serata, invece, questi fenomeni si esauriranno. Domani, invece, è prevista una bella giornata di sole; il tempo migliorerà anche all'estremo Sud, ma insisterà un po' di Maestrale in Puglia.

© Riproduzione Riservata.