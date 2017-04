Terza Guerra Mondiale/ Usa-Corea del Nord: Pyongyang, “ridurremo vostre terre in Inferno” (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale? (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: REGIME, “VI PUNIREMO CON L’INFERNO” - Non abbassa i toni, anzi, fa l’esatto contrario la Corea del Nord in ormai totale attacco (per ora solo a parole) contro gli Stati Uniti e la Corea del Sud: con un editoriale sul giornale del regime, il Rodong Sinmun, il regime di Pyongyang promette fuoco e fiamme contro le potenze degli invasori. «Pyongyang possiede ora la volontà e le capacità di rispondere a ogni tipo di guerra. Se Usa e Corea del Sud continuano la preparazione incauta di un attacco preventivo, il Nord ne lancerà uno senza preavvisi per punizione trasformando le loro terre in inferni ardenti», riporta questa mattina la traduzione l’Huffington Post. Alle minacce e provocazioni del regime, gli Usa hanno risposto con l’invio a maggiore distensione, salvo la promessa della Nord Corea di dismettere le attività nucleari, cosa che come si può evincere è assolutamente fuori dai piani di Kim Jong-un. La Cina è preoccupata e chiama a raccolta anche l’Onu per provare a trovare un accordo che al momento sembra molto lontano dall’accadere.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: SCONTRO CON SEUL SULLO SCUDO ANTIMISSILI - Trump se la prende con la Nord Corea e si arriva quasi alla Terza Guerra Mondiale, ma non è che negli ultimi giorni i rapporti con la Sud Corea siano particolarmente positivo, anche se rappresentano ad oggi il vero motivo ufficiale secondo cui gli Usa hanno mandato navi e aerei nel Pacifico per “difendere l’alleato dal tentativo di invasione e attacco missilistico del regime di Pyongyang”. Nella famosa intervista con cui ieri Trump ha confessato il forte rischio di un prossimo conflitto mondiale nucleare, il presidente Usa ha aggiunto «la Corea del Sud dovrà risarcire il sistema antimissile Thaad installato per far fronte alle minacce di Pyongyang». Secondo il primo inquilino della Casa Bianca il governo di Seul dovrebbe pagare un sistema da circa un miliardo di dollari, «E' fenomenale, distrugge missili direttamente in cielo». Ma il governo sudcoreano ha già fatto avanzato un sonoro “due di picche” citando il non più tanto recente trattato di sicurezza - risale alla Guerra di Corea del 1950-53 - «non ci sono cambiamenti nelle clausole di base». Quel trattato prevede circa 28mila soldati americani dispiegati a difesa dell'alleato contro la vicina Corea del Nord: «secondo il governo di Seul, l'installazione del sistema antimissile è da considerare parte di questo patto», riporta il focus di Tg Com24.

© Riproduzione Riservata.