AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A6 (ultime notizie, oggi 3 aprile 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 APRILE 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A6 TORINO-SAVONA - C'è stato un brutto incidente nella notte sulle autostrade italiane come riportato dal sito istituzionale Autostrade.it. Il tutto è accaduto attorno alle ventidue sull'A6 Torino-Savona. C'è stata la necessità di chiudere il tratto al chilometro 13.1 direzione Torino tra Marene e Carmagnola proprio per ripristinare la situazione. Sicuramente è stato necessario l'intervento degli addetti ai lavori delle autostrade, ma il portale non ha rivelato se ci sono stati feriti e nemmeno se la situazione sia stata grave o meno. Sappiamo solo appunto del tratto chiuso per l'incidente in questione. La sensazione è che la viabilità sarà ristabilita già nelle prime ore della mattina, ma chi dovesse trovarsi ad affrontare questo percorso dovrà controllare con attenzione proprio il portale istituzionale. Questo infatti è aggiornato in tempo reale con tutte le ultime minuto dopo minuto. Staremo a vedere poi come si evolverà la situazione.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 APRILE 2017). ATTENZIONE AL VENTO - Nella notte sulle autostrade italiane è stato segnalato l'allarme legato al vento che è stato una diretta conseguenza del maltempo della giornata di domenica appunto. Una situazione che ha portato a dover fare molta attenzione proprio in merito a quanto abbiamo visto durante la giornata. Il sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, sottolinea come i tratti più pericolosi siano tre. Si parte dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Voltri e il bivio A10/Fine Complanare Savona, poi sull'A16 Napoli-Canosa tra Candela e bivio A16/A14 Bologna-Taranto e infine sull'A6 Torino-Savona tra Altare e Bivio A6/A10 Savona. Staremo a vedere come si concretizzerà la situazione che di sicuro sarà da monitorare con attenzione anche per la giornata di oggi lunedì 3 aprile 2017. Nonostante tutto però le previsioni del tempo parlano sicuramente di una giornata migliore che non dovrebbe portare a particolari problemi di vento o temporali.

