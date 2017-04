BARISTA UCCISO A BOLOGNA/ La moglie: “Il rapinatore non ha avuto pietà”. E’ scontro sulla legittima difesa!

Immagine d'archivio

BARISTA UCCISO A BOLOGNA, LA MOGLIE: "NON HA AVUTO PIETÀ" (3 APRILE 2017) - Uno sguardo che la moglie di Davide Fabbri, il barista ucciso in una frazione di Budrio, in provincia di Bologna, non dimenticherà mai più. La donna si è infatti vista puntare la pistola dal rapinatore, subito dopo che quest'ultimo ha freddato la vittima con un colpo al cuore. "Non ho visto un barlume di pietà per nessuno di noi", rivela, aggiungendo che spera che presto le autorità acciuffino il rapinatore. La comunità di Riccardina intanto è ancora scossa dal dolore, soprattutto perchè Davide Fabbri e la moglie, una coppia senza figli, sono sempre stati ammirati da tutti. Durante la fiaccolata organizzata ieri per sostenere la famiglia della vittima, lo zio ha sottolinato come fossero "gente per bene". Si scatenano nel frattempo anche le polemiche sul fronte politico, corroborate dalle parole di Matteo Salvini, che nel suo profilo Facebook ha ribadito di ritenere valida la legittima difesa in caso di reato. Un punto a cui si unisce anche Giorgia Meloni, che in un post ha ribadito come la lotta a favore della sicurezza continuerà ad essere il punto fondamentale del programma dei Fratelli d'Italia. Nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sulla morte di Davide Fabbri, soprattutto per l'arma del delitto usata dal rapinatore. Esiste qualche possibilità, rivela La Repubblica, che si tratti dell'arma d'ordinanza sottratta alcuni giorni prima ad una guardia giurata del ferrarese. Nella notte fra il 29 ed il 30 marzo, infatti, una guardia della Securpol è stata aggredita da un uomo che aveva come unico obbiettivo di sottrargli la pistola, una Smith&Wesson "argentata".

