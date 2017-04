INCIDENTE STRADALE/ Brescia, Sp510: grave frontale in galleria, traffico paralizzato (oggi 3 aprile 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, BRESCIA SP510: FRONTALE IN GALLERIA, TRAFFICO TILT (ULTIME NOTIZIE) - Grave incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Brescia, precisamente a Pisogne sulla Sp510: nella galleria all’altezza di Gratacasolo pare che un frontale abbia provocato uno schianto fortissimo tra due auto con feriti in maniera seria (ma non in pericolo di vita) i due conducenti, un uomo di 36 anni e l’altro di 41. Sul posto intervenuto subito i soccorsi giunti grazie all’eliambulanza alzatasi dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio; salvi i conducenti ma traffico totalmente paralizzato sia dentro che ovviamente fuori dalla galleria, mentre i vigili e i carabinieri cercavano di rimuovere le carcasse delle due auto incidentale. Per questo motivo si è deciso poco dopo le 8 di stamani di chiudere la Sp510 per così permettere al meglio soccorsi e ripristino al traffico.

INCIDENTE STRADALE, MANTOVA: DUE SCONTRI, TRAFFICO PARALIZZATO IN CITTÀ (ULTIME NOTIZIE) - A Mantova il traffico questa mattina è stato condizionato da un doppio incidente stradale avvenuto in Viale Pompilio attorno alle ore 6.45 e in Via Verona poco dopo le 7.30. Impatto e bilancio non gravi per fortuna ma traffico paralizzato per tutta la mattina ancora in queste ore; nel primo incidente di fronte alla Clinica San Clemente, come riporta la Gazzetta di Mantova, si sono scontrati un furgone della raccolta rifiuti e un’auto, con feriti in due ma in maniera non grave. Frontale anche nel secondo incidente dove però sono uno scooter e un’auto ad avere la peggio, rendendo bloccata tutta l’area della Cittadella. Zero conseguenze per le perone coinvolte, notevoli invece per le auto incolonnate in un lunedì mattina di ripresa lavoro assai complicato.

