MARIA UNGUREANU/ Daniel e Cristina Ciocan: riesame si riserva di decidere (ultime notizie)

MARIA UNGUREANU, ULTIME NOTIZIE: IL RIESAME SI È RISERVATO SULLA ISTANZA DELLA PROCURA, ATTESA PER I DESTINI DEI FRATELLI CIOCAN (NEWS 3 APRILE 2017) - Sono giorni di grande importanza, questi, in merito al caso di Maria Ungureanu, la piccola di quasi dieci anni uccisa il 19 giugno scorso a San Salvatore Telesino (Benevento). Il suo corpo fu rinvenuto a distanza di alcune ore dalla misteriosa scomparsa della bambina, nelle acque della piscina di un resort. A finire sin da subito nel registro degli indagati fu Daniel Ciocan, 21enne rumeno ed amico della famiglia della vittima, accusato di omicidio e di violenza sessuale. Poco dopo fu indagata anche la sorella Cristina Ciocan, chiamata a rispondere di concorso in omicidio, mentre è di pochi giorni fa la notizia di un terzo indagato, un 80enne del posto, per il reato di favoreggiamento. Ma l'attenzione in questi giorni è tutta concentrata sulla decisione che i giudici del tribunale del Riesame saranno chiamati a prendere in merito al destino dei fratelli Ciocan. La procura di Benevento aveva più volte avanzato la loro richiesta di arresto, sempre respinta dal gip. Per tale ragione si era rivolta al Riesame, la cui udienza si è tenuta nella mattinata dello scorso 30 marzo. A rivelare i retroscena di questa importante giornata è stato il portale web IlQuaderno.it, che ha spiegato come l'ultima parola spetterà proprio al Riesame. La sua decisione potrebbe contemplare non solo l'arresto imminente di Daniel Ciocan ma anche quello della sorella Cristina, entrambi accusati a vario titolo della morte della piccola Maria Ungureanu. I giudici si sono riservati di decidere, ma i tempi però potrebbero a questo punto allungarsi. In caso di accoglimento dell'appello della procura, non si può totalmente escludere la contromossa della difesa dei due fratelli indagati. Gli avvocati Giuseppe Maturo e Salvatore Verrillo, difensori dei Ciocan, potrebbero infatti presentare ricorso a loro volta, ma direttamente in Cassazione. L'udienza presso il Tribunale del Riesame era inizialmente attesa lo scorso 28 febbraio, poi rinviata per la mancanza dell'avviso di notifica a carico di Daniel Ciocan e della sorella. Nella giornata dello scorso 30 marzo, il pm Scamarcio si è reso protagonista di una lunga requisitoria durata oltre un'ora nella quale ha motivato nuovamente le richieste dell'accusa contrastando con durezza le motivazioni avanzate dal gip Flavio Cusani quando aveva rigettato nei mesi di luglio e dicembre scorsi l'istanza di arresto. A prendere la parola sono poi stati gli avvocati dei due indagati, che hanno esposto le loro argomentazioni, in attesa ora della decisione del Riesame e che potrebbe finalmente rappresentare la prima importante quanto attesa svolta dall'inizio del giallo sulla morte di Maria Ungureanu e che continua a sconvolgere per gli inquietanti retroscena ad oggi emersi.

