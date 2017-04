MASSIMO BOSSETTI / Lettera ai giudici bresciani prima dell’Appello: “Non insabbiate le prove” (ultime notizie)

Massimo Bossetti, ultime notizie

MASSIMO BOSSETTI, ULTIME NOTIZIE: IL PRESUNTO KILLER DI YARA GAMBIRASIO GIOCA LA SUA ULTIMA CARTA E SCRIVE AI GIUDICI (NEWS 3 APRILE 2017) - Alla vigilia del primo anno dalla condanna all'ergastolo, Massimo Bossetti si prepara a tornare in aula, questa volta al cospetto dei giudici bresciani, in vista dell'inizio del processo di Appello. Il muratore di Mapello, accusato di essere l'assassino della piccola Yara Gambirasio e per questo condannato in primo grado alla pena del carcere a vita dai giudici di Bergamo, non si arrende ed anche in vista del secondo grado ha tutta l'intenzione di dimostrare la sua innocenza. La difesa dell'imputato ha le medesime intenzioni e tenterà nel modo più deciso possibile di ribaltare le sorti del proprio assistito, dimostrando la sua totale estraneità rispetto alle gravissime accuse che gli sono state mosse in questi anni. In attesa dell'avvio del processo d'Appello che partirà il 30 giugno prossimo e che potrebbe avere una durata più o meno lunga a seconda della decisione della Corte di concedere o meno una superperizia sul Dna, Massimo Bossetti ha rotto nuovamente il silenzio. Lo ha fatto con un appello rivolto ai giudici bresciani e contenuto in una lettera, resa pubblica dal programma Quarto Grado e ripresa dal quotidiano Il Giorno nella sua edizione online. La richiesta insistente è sempre rivolta alla superperizia voluta fortemente da Massimo Bossetti al fine di dimostrare di non essere lui il vero assassino di Yara Gambirasio. Il Dna, ricordiamolo, è stato l'argomento centrale - nonché la "prova regina" - nel corso del processo di primo grado e una superperizia, secondo la difesa del muratore, potrebbe cambiare le carte in tavola e capovolgere drasticamente la posizione dell'imputato. "Non insabbiate prove tangibili sotto gli occhi di tutti, concedete la visione dei reperti in possesso delle autorità, fate effettuare una superperizia": sono queste le principali richieste avanzate da Massimo Bossetti nella sua missiva. La speranza dell'uomo condannato all'ergastolo per l'atroce delitto di Yara Gambirasio è quella di riuscire a far luce una volta per tutte sull'intera vicenda. "In me c’è tanta sofferenza, la sofferenza pura di chi si interroga e non trova risposte se non altro dolore", ha aggiunto Bossetti. In merito alla superperizia, la richiesta è quella di affidarla ad analisti neutrali, che non siano né dell'accusa né della difesa, "ma imparziali, affinché si possa fugare ogni ombra di dubbio e garantirvi la certezza nella mia innocenza ed estraneità ai fatti". Il presunto assassino di Yara Gambirasio non ha nascosto l'importanza della verità su uno dei casi di cronaca nera ne ha letteralmente spaccato in due l'opinione pubblica, riferendo ai giudici la sua lotta continua per se stesso e per la sua libertà attualmente negata, ma anche per la sua persona di marito, padre e figlio, "infangata, denigrata, insultata, istigata addirittura nel confessare falsità, maltrattata in tutti i modi possibili". Una richiesta disperata, dunque, ma anche un’ultima mossa importantissima prima dell’inizio del secondo capitolo giudiziario che lo vede protagonista e che potrebbe realmente riservare importanti colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.