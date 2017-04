PREVISIONI METEO/ Al nord torna la Primavera, pioggia al centro-sud (Ultime notizie oggi, 3 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: I TEMPORALI SI SPOSTANO AL CENTRO-SUD (OGGI, 3 APRILE 2017) - Se il nord riabbraccia la Primavera il centro-sud invece rimane avvolto dal ritorno dell'inverno fuori stagione. Infatti già dalle prime ore del mattino il cielo sarà piuttosto burrascoso. Vedremo temporali su tutta la Puglia, sulla parte meridionale dell'Abruzzo e sulle isole Sicilia, orientale, e Sardegna, a nord est. Vedremo invece situazioni di pioggia tranquilla sull'entroterra di Calabria e Campania con pioggia anche su Molise e Basilicata. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà se possibile perchè dove c'erano dei temporali questi continueranno mentre dove vedevamo leggera pioggia questa aumenterà in maniera importante soprattutto sulla Calabria. Le temperature minime al sud sono i sette gradi di Potenza del mattino mentre le massime ruotano attorno ai diciassette di Catania. Il maltempo al sud si trascinerà anche domani, mentre dovrebbe tornare il sereno già da mercoledì prossimo.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL SOLE AL NORD (OGGI, 3 APRILE 2017) - Dopo un weekend di maltempo il nord Italia si riprende la Primavera. La giornata di oggi, lunedì 3 aprile 2017, sarà piuttosto tranquilla su tutta la parte settentrionale del nostro paese. Sicuramente le temperature tornano ad essere in linea con le aspettative della stagione. Durante le prime ore del mattino dalla Toscana in su ci sarà sole un po' ovunque con cielo tranquillo e laddove ci saranno delle nubi sono attese comunque delle schiarite. Nel pomeriggio però vedremo dei temporali anche al nord, ma localizzati solo sulla regione del Trentino Alto Adige fino al confine con la Lombardia. Le temperature minime al settentrione saranno attorno agli otto gradi di Aosta, mentre quelle massime arriveranno ai venticinque di Trieste e i ventiquattro di Bolzano. La situazione ha comunque vissuto un'inversione di tendenza importante che non dovrebbe avere ulteriori ricadute. Escluse alcune giornate di pioggia, che ci sono tutto l'anno, ormai la bella stagione è alle porte.

