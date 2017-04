Sciopero oggi / Trasporto locale, ferroviario e aereo: info e orari (Ultime notizie, oggi 3 aprile 2017)

Sciopero oggi, Immagini di repertorio (LaPresse)

SCIOPERO OGGI TRASPORTI: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 APRILE 2017) - Giornata di sciopero oggi in vari settori dei trasporti in Italia. Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale si fermano i dipendenti dell'azienda Seta SpA a Modena. Si tratta di una protesta che sarà attuata con i seguenti orari: urbano 8.30-12.00, extraurbano 8.30-12.30. Lo sciopero dei lavoratori è stato indetto dal sindacato Usb-Lavoro Privato. Sciopero oggi anche nel settore del Trasporto Ferroviario dei dipendenti di Trenitalia SpA con la specifica dei lavoratori della Manutenzione Rotabili IMC Liguria. I dipendenti si asterranno dall'intera giornata di lavoro: l'agitazione è stata proclamata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Orsa, Fast. Infine, sempre per quanto riguarda i trasporti, sciopero oggi anche nel settore aereo. In Emilia Romagna, il personale delle società Alpina Service e Aviation SErvices dell'aeroporto Marconi di Bologna, inizieranno oggi una protesta che andrà avanti fino al prossimo 7 aprile. I lavoratori applicheranno il blocco degli straordinari dalle ore 00.01 di oggi 3 aprile alle ore 23.59 del prossimo 7 aprile. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil.

© Riproduzione Riservata.