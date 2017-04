Terremoto oggi/ Ingv ultime scosse: sisma di 2.3M a Castelsantangelo sul Nera (3 aprile 2017, ora 1:30)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 2.3M A CASTELSANTANGELO SUL NERA (3 APRILE 2017) - Situazione tranquilla oggi per l'Italia e l'estero dal punto di vista del terremoto. Nelle prime ore di oggi, lunedì 3 aprile 2017, non si segnalano infatti terremoti al di sopra del livello minimo di criticità nel nostro territorio. L'unico episodio che ha sfiorato la soglia di 2.0M si è verificato alle 23:30 a Radicondoli, in provincia di Siracusa, dove si è verificato un sisma di 1.9M. La scossa più importante rimane quindi quella delle 22:29 di ieri pari a 2.3M, che ha colpito la provincia di Macerata. L'epicentro è stato individuato a Castelsantangelo sul Nera, a latitudine 42.89 e longitudine 13.14, ipocentro a 14km di profondità. Interessate anche Ussita, Visso, Preci, Norcia, Bolognola, Montemonaco, Acquacanina, Fiastra, Monte Cavallo, Montegallo, Fiordimonte, Montefortino, Sellano, Arquata del Tronto, Pieve Torina e Pievebovigliana.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: NUBI E TEMPORALI AL SUD E SARDEGNA (3 APRILE 2017) - Le previsioni Meteo di oggi, lunedì 3 aprile 2017, puntano sul bel tempo nel Nord Italia e Toscana. Saranno possibili invece nuvolosità al Sud e in Sardegna, con precipitazioni in arrivo in particolare nel settore nord dell'isola e nel quadrante ovest della Sicilia. Coinvolte anche Basilicata e Puglia, dove il cielo potrebbe essere nuvoloso nelle ore del mattino. Soleggiato invece nel pomeriggio al Nord, con precipitazioni locali sul quadrante orientale delle Alpi, mentre le regioni del Centro potrebbero essere interessate da fenomeni isolati e locali, con particolare attenzione a temporali nel Lazio e in Toscana. Stabile invece il tempo al Sud, dove si verificheranno nelle ore successive dei temporali sparsi e rovesci. Meteo.it prevede inoltre che le temperature potranno subire un rialzo particolare specialmente al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche, mentre il Sud comporterà ancora un calo.

