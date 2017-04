UCCISO A SPRANGATE/ Alatri, Emanuele Morganti: altro indagato e nuovi interrogatori in vista (ultime notizie)

Emanuele Morganti, ucciso a sprangate Alatri

EMANUELE MORGANTI, 20ENNE UCCISO AD ALATRI: NUOVO NOME NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI (NEWS OGGI, 3 APRILE 2017) - Le indagini sull'omicidio di Emanuele Morganti, il giovane 20enne ucciso a sprangate la notte di venerdì 24 marzo scorso, all'esterno di un locale di Alatri, proseguono spedite anche in un giorno di festa. Domenica 2 aprile, infatti, gli inquirenti hanno identificato e prontamente iscritto nel registro degli indagati un nuovo nome. Al momento, come rivela Il Giornale nella sua edizione online, non si conosce ancora la sua identità ma è si sa soltanto che si tratta di un uomo, anche lui presente al momento dell'aggressione mortale. La sua identificazione è stata possibile nell'ambito degli accertamenti in corso disposti dal procuratore capo di Frosinone, Giuseppe De Falco e che finora hanno portato all'arresto dei due fratellastri, Mario Castagnacci e Paolo Palmisano. Entrambi si trovano attualmente rinchiusi in isolamento nel carcere romano di Regina Coeli con l'accusa di omicidio volontario e si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. Per il solo reato di rissa, invece, sono numerosi i nomi degli indagati e che, secondo il quotidiano Il Tempo nella sua edizione online sarebbero attualmente sette, ovvero Franco Castagnacci, padre di Mario, Patrizio Palmisani, fratello di Paolo, quattro buttafuori del locale Miro di Alatri ed il giovane che diede il via alla rissa, iniziata all'interno della discoteca e proseguita all'esterno, dove Emanuele Morganti fu nuovamente colpito a colpi di manganello. Dopo una domenica di grande lavoro per gli inquirenti, i quali hanno proseguito nel sentire ulteriori persone, anche semplici spettatori del pestaggio ai danni del 20enne poi rivelatosi fatale, oggi sono attesi nuovi interrogatori a carico degli indagati da parte del procuratore capo di Frosinone Giuseppe De Falco e dei magistrati Adolfo Coletta e Vittorio Misiti. L'intento è quello di fare luce in modo definitivo sulle reali motivazioni che avrebbero portato all'aggressione mortale trovando conferma, o al contrario smentendo, la pista della vendetta avanzata nelle passate ore e che già si sarebbe andata affievolendosi presso gli ambienti investigativi. Mentre proseguono le indagini su una vicenda ancora ricca di molti lati oscuri, la morte di Emanuele Morganti nasconde anche un altro aspetto inquietante legato all'apertura di un profilo creato su Facebook contro il 20enne ucciso a sprangate. Ignoti avrebbero aperto una pagina fake dal titolo deplorevole - "Emanuele Morganti spacciatore" - inserendola nella categoria animali. Immediata la reazione di sdegno di parenti ed amici della vittima, i quali hanno prontamente allertato la Polizia Postale che è così intervenuta oscurando la pagina vergognosa e mettendosi a caccia dell'autore del profilo, nato con il solo intento di seminare odio, in una vicenda già caratterizzata da troppa acredine.

