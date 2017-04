16ENNE UCCISA SUI BINARI/ Pavia, Izabela Virtopeanu è morta per una fatalità? (ultime notizie)

Immagine d'archivio - LaPresse

16ENNE UCCISA SUI BINARI, PAVIA: IZABELA VIRTOPEANU E' MORTA PER UNA FATALITA'? (30 APRILE 2017) - La provincia di Pavia è ancora scossa per la morte della giovane Izabela Virtopeanu, la 16enne romena ospite di Vigevano e rimasta travolta da un treno. Iza, come veniva chiamata affettuosamente, era una delle punte di diamante della squadra di pallavvolo locale, dopo qualche mese trascorso in B2 con il Certosa e nella Foppapedretti. Secondo le prime ricostruzioni, Izabela Virtopeanu è rimasta incastrata fra le portiere del convoglio, mentre si trovava in compagnia del fidanzato. I due giovani si trovavano alla stazione di parona, in direzione Milano Porta Genova, ed è stato immediato l'intervento del ragazzo. Le sue richieste di soccorso, sottolinea La Provincia del Pavese, non sono servite a nulla, così come i suoi tentativi di strattonare Izabela Virtopeanu. La ragazza è caduta infatti sui binari, rimanendo travolta dallo stesso treno.

In queste ore le autorità di Pavia dovranno stabilire se nella morte della 16enne Izabela Virtopeanu sono coinvolte anche terze persone. Sembra tuttavia che una prima ricostruzione abbia messo in luce come l'incidente sia stato provocato in realtà da una distrazione della ragazza. L'evento tragico sarebbe inoltre accaduto durante una breve sosta del convoglio prima della partenza verso Vigevano, dove la vittima si trovava ospite presso la comunità Madre amabile. Vano il tentativo del giovane fidanzato di cercare di disincastrare la 16enne, dopo aver inseguito il treno con la bicicletta. Il macchinista si è accorto della tragedia solo in un secondo momento, quando aveva ormai raggiunto la stazione di Vigevano.

