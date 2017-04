AUTOSTRADE 1 MAGGIO/ Bollettino traffico e viabilità: attenzione al maltempo (ultime notizie)

Traffico autostrade 1 maggio, Foto La Presse

TRAFFICO 1 MAGGIO, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). DOMANI GIORNATA INTENSA PER LA VIABILITA' - Come tutti i giorni di festa domani, 1 maggio 2017, sarà una giornata intensa per la viabilità. Ci sono dunque da fare delle valutazioni molto importanti per quanto riguarda le autostrade italiane. Intanto il primo consiglio è quello di rapportarsi sempre con il sito istituzionale Autostrade.it che fornisce aggiornamenti in tempo reale su incidenti, traffico e problemi legati al meteo. Sicuramente i problemi più preoccupanti legati al traffico sono tutti legati alla serata quando è previsto il contro esodo. Per la partenza infatti gli italiani si sono divisi tra venerdì, sabato e domenica, ma per il ritorno tutti decideranno di sfruttare fino all'ultimo minuto e poi partiranno. Chi non avrà l'obbligo di andare a lavorare martedì potrebbe decidere anche di partire all'indomani del primo maggio, per gli altri invece ci sarà il rischio di incontrare lunghe code.

TRAFFICO 1 MAGGIO, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE). ATTENZIONE AL MALTEMPO - Nella giornata di oggi torna il bel tempo, ma in previsione di quello che sarà il traffico sulle autostrade italiane nella giornata del primo maggio sarà importante fare delle valutazioni anche in merito alle previsioni del tempo. Il cielo infatti tornerà ad essere grigio dopo la tregua di oggi, domenica 30 aprile 2017. Vedremo infatti pioggia e addirittura neve al nord-ovest del nostro paese. Questo indica prudenza soprattutto per chi partito per le località di mare sarà di ritorno proprio domani. Sarà necessario essere attrezzati e potrebbe essere utile controllare con attenzione il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che è aggiornato ventiquattro ore su ventiquattro. Intanto nella notte proprio il portale ha sottolineato il pericolo del vento forte su A30 Caserta-Salerno (tra Palma Campania e Bivio A30/ Raccordo Salerno-Avellino), sull'A1 Roma-Napoli (tra San Vittore e Caserta nord) e sull'A16 Napoli-Canosa (tra Pomigliano e Avellino ovest).

