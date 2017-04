BENEDETTA PODESTÀ/ Ragazza italiana morta a Londra: per le autorità locali nessun giallo (ultime notizie)

Scotland Yard (da Pixabay)

BENEDETTA PODESTÀ, RAGAZZA DI GENOVA TROVATA MORTA A LONDRA: NESSUN GIALLO DA RISOLVERE SECONDO LE AUTORITÀ LOCALI - Non ci sarebbe alcun giallo dietro la morte di Benedetta Podestà, la ragazza genovese che il prossimo giugno avrebbe compiuto 19 anni, trovata morta nell'appartamento nel quale viveva a Londra. A riferirlo, come riporta Il Fatto Quotidiano nella sua edizione online, sarebbe stato il coroner britannico che è giunto alla conclusione di "morte non sospetta". Il responso sarebbe stato già comunicato anche alle autorità italiane e metterebbero la parola fine ad un caso misterioso che tuttavia, per le autorità locali, sarebbe già stato risolto seppur in modo drammatico. Al momento, dunque, sarebbe stata esclusa qualunque ipotesi di giallo così come il coinvolgimento di altre persone nella morte di Benedetta Podestà. E' dunque sempre più probabile che dietro la morte della giovane italiana possa esserci l'ombra di un drammatico malore: la ragazza, che a Londra lavorava come commessa in un pub, dal 25 aprile aveva fatto perdere le sue tracce con la sua famiglia in Italia. Da alcuni giorni non si presentava al locale dopo aver lamentato di stare poco bene.

La madre della 18enne, dopo aver cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con la giovane, aveva dato l'allarme fino alla terribile notizia della morte. Ora, la donna, Tiziana Accardo, è volata a Londra al fine di capire cosa sia realmente successo all'amata figlia, mentre dall'Italia la sua l'intera famiglia di Benedetta Podestà chiede il massimo riserbo e rispetto per la propria privacy, alla luce dell'immenso dolore. Nonostante da Londra non ci sarebbe alcun giallo da risolvere, la procura di Genova ha comunque aperto un fascicolo sul caso. Dolore anche per l'ex della 18enne morta, Lukas Hatarik, che come riporta TgCom24, all'indomani dalla tragica notizia si è sfogato dandosi la colpa per quanto successo: "Se non ci fossimo lasciati, forse Benedetta sarebbe ancora viva", ha dichiarato il giovane.

