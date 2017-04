INCIDENTE STRADALE/ Milano, viale Monza: pirata strada uccide un altro guidatore e fugge (oggi 30 aprile)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE A MILANO, VIALE MONZA: PIRATA DELLA STRADA UCCIDE L’ALTRO GUIDATORE E FUGGE (ULTIME NOTIZIE) - È gravissimo l’incidente stradale avvenuto alle prime luci del mattino a Milano in viale Monza, zona nord della metropoli: uno scontro tra due auto ha provocato ferite molto gravi per uno dei due conducenti coinvolti. L’altro però, peggiorando la sua situazione, è uscito dalla lamiere ed è fuggito a piedi in piena alba lasciando il luogo dell’incidente. I testimoni a Repubblica hanno raccontato che le due auto si sono scontrate praticamente all’altezza di Via Popolo Uniti, con una delle due auto ribaltata addirittura dopo l’impatto violentissimo. Il problema è che i soccorsi, quando sono arrivati sul luogo della tragedia, hanno avuto metterci qualche minuto per estrarre dalle lamiere il 56enne italiano nell’auto ribaltata, giunto però morto in ospedale senza alcuna possibilità di risoluzione. L’altro uomo e pirata della strada è in fuga e sono in corso ora le indagini per capire se vi siano possibili legami con la criminalità per l’uomo in fuga, con l’auto che potrebbe anche essere stata rubata, riporta MilanoToday.

INCIDENTE STRADALE NEL VARESOTTO: FERITI DOPO L’ENNESIMO BOTTO DEL SABATO SERA (ULTIME NOTIZIE) - Sempre la Lombardia e nuovo incidente stradale ha spaventato l’uliva notte, l’ennesimo per il triste bilancio dei sabato sera italiani: schianto avvenuto all’una alla curva di San Pancrazio/Biciccera fra Gornate Olona e Castiglione Olona. L’incidente è stato dettato dall’uscita di strada di un’auto con coinvolti tutti gli occupanti, tre ragazze 18enne, un ragazzo di pari età e un’altra ragazza di 19 anni: feriti anche se non in maniera grave, sono stati tutti portati agli ospedali di Varese e Tradate per verificare tutte le condizioni. Soprattuto, verrà effettuata tutta l’analisi tossicologica per capire se l’incidente è stato provocato dall’uso di alcol o se invece per casualità fortuite.

