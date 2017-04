Immagine d'archivio

LASCIATO A MORIRE DAL PIRATA, MILANO: IDENTIFICATO IL PROPRIETARIO DELL'AUTO (30 APRILE 2017) - E' morto il 57enne Livio Chiericati, lasciato a morire in auto da un pirata in seguito ad un incidente mortale. La vittima, residente di Cornaredo, è stato travolto dal marito della proprietaria del Suv che ha causato lo schianto e che è fuggito in seguito all'evento. A tradirlo è stata una telefonata che l'uomo ha fatto alla famiglia per avvisare di essere stato ricoverato in ospedale. In quel momento, infatti, gli accertamenti delle forze dell'ordine erano ancora in corso. Il 33enne italiano si trova ora, sottolinea Il Giorno, presso l'ospedale di Rho sotto la stretta sorveglianza della Polizia. A suo carico verranno presi dei provvedimenti per l'accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto fra una Audi A7 ed una Nissan Qashqai attorno alle 7 di questa mattina, su via Popoli Uniti di Milano.

A causa del tamponamento, l'uomo a bordo della Nissan è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto ed è stato ritrovato dai soccorritori in pessime condizioni. La vittima è infatti morta subito dopo il suo arrivo in ospedale. Prima dell'arrivo degli aiuti, l'uomo a bordo del Suv si è invece dato alla fuga senza prestare alcun soccorso. Immediata l'identificazione della proprietaria dell'auto, che ha permesso alle forze dell'ordine di stabilire che non fosse avvenuto alcun furto dell'autovettura. Secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, il 33enne non avrebbe rispettato un rosso, ma le prossime analisi stabiliranno se al momento dell'incidente fosse sotto l'effetto di alcool o droga. In seguito all'identificazione del pirata che ha ucciso Livio Chiericati, l'assessore alla Sicurezza di Milano, Carmelo Rozza, ha manifestato una forte soddisfazione per l'operato della Polizia Locale cittadina, per aver chiuso il caso in 12 ore.

