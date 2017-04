Laura Efrikian a Domenica In - Facebook

LAURA EFRIKIAN, L'EX MOGLIE DI GIANNI MORANDI: L'IMPEGNO SOLIDALE PER L'AFRICA (DOMENICA IN, 30 APRILE 2017) - Appena un mese fa Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, era ritornata ad occupare le pagine di gossip riguardo al suo ultimo impegno. Dopo una carriera dedicata al teatro ed alla televisione, l'attrice ha infatti deciso di dedicarsi al Kenya ed al sostegno della popolazione, grazie alla Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo. Non è la prima volta che Laura Efrikian attira su di sé i riflettori dei media grazie alla sua attività di beneficenza: ad ottobre è stata protagonista della serata pro Casa Famiglia a Porto Recanati. Oggi, 30 aprile 2017, rivedremo invece Laura Efrikian fra gli ospiti di Domenica In, dove avrà modo di parlare della sua lunga carriera.

A distanza di oltre 50 anni, Rita Pavone ha fatto luce sul suo annoso rapporto con Gianni Morandi, il primo marito di Laura Efrikian. Anni prima che i due artisti si conoscessero, Rita Pavone è stata a lungo corteggiata dal cantautore italiano, rifiutando puntualmente qualsiasi sua avance. In quel periodo, rivela a L'Arena, la Pavone stava già frequentando un altro ragazzo, ma Gianni Morandi arrivò anche a minacciarla perché uscisse con lui. Poi i due ebbero modo di fare pace, grazie anche ad un tronchetto di cioccolata regalato dal cantante alla giovane Pavone, ed in seguito entrambi trovarono i futuri consorti. Gianni Morandi si sposò infatti nel 66 con Laurea Efrikian, mentre la cantante volò a nozze con Teddy Reno.

© Riproduzione Riservata.