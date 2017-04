Orari treni 1 maggio 2017 (Foto: LaPresse)

ORARI TRENI 1 MAGGIO 2017, MODIFICHE E CORSE STRAORDINARIE: PER MILANO VARIAZIONI DA VENTIMIGLIA E LA SPEZIA - Offerte, nuovi orari e corse: sono tante le occasioni per viaggiare il primo maggio con il treno. In occasione della festività di domani, infatti, saranno messi a disposizione treni supplementari sulla tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Lo ha annunciato EAV, fornendo gli orari delle corse straordinaria su questa tratta prettamente turistica, che permette, infatti, di raggiungere la Costiera e di tornare poi in città. Partiamo dagli orari che riguardano Napoli-Sorrento: treno 23 bis ore 9.22, treno 27 bis ore 10.22, treno 49 bis ore 15.54, treno 53 bis ore 16.54. Viceversa, da Sorrento a Napoli: treno 32 bis ore 10.52, treno 36 bis ore 11.52, treno 64 bis ore 17.40, treno 68 bis ore 18.40. Nella giornata di domani circoleranno nuovi treni anche tra la Liguria e la Lombardia: da Ventimiglia per Milano Porta Garibaldi il treno R30279/30280 delle 16.40 con arrivo alle 20.25; c'è poi quello da La Spezia Centrale delle 16.50 che arriva a Milano Centrale alle 21.00. Clicca qui per visualizzare gli orari delle fermate intermedie.

ORARI TRENI 1 MAGGIO 2017, MODIFICHE E CORSE STRAORDINARIE: 6 NUOVI TRENI PER RITO SERPARI - Prendendo il treno domani, potrete dare inizio ad una nuova esperienza. Trenitalia, ad esempio, ha potenziato l'offerta con sei treni straordinari sulla linea Avezzano-Sulmona e con la fermata straordinaria a Cocullo. L'obiettivo è facilitare la mobilità dei visitatori, che domani potranno partecipare al "Rito dei Serpari", un appuntamento tradizionale e suggestivo che si tiene in occasione della festa di San Domenico. Di seguito il programma dei sei treni straordinari... Cominciamo dal 34402 in partenza da Avezzano alle 8.05 con arrivo a Sulmona alle 9.25: questo treno ferma in tutte le stazioni intermedie e in quella di Cocullo alle 8.47. Alle 9.45 da Avezzano c'è il 34404 con arrivo a Sulmona alle 11.20: ferma in tutte le stazioni intermedie e a Cocullo alle 10.40. Poi parte il 34406 alle 14.55 e arrivo con Sulmona alle 16.10: fermata prevista in tutte le stazioni intermedie e a Cocullo alle 15.35. Alle 11.00 il 34421 da Sulmona con arrivo ad Avezzano alle 12.15: ferma in tutte le stazioni intermedie e a Cocullo alle 11.27. Alle 13.20 da Sulmona il 34423 con arrivo ad Avezzano alle 14.30: ferma in tutte le stazioni intermedie e a Cocullo alle 13.47. Infine, il 34425 da Sulmona alle 14.20 con arrivo ad Avezzano alle 15.45: ferma in tutte le stazioni intermedie e a Cocullo alle 14.48.

