PREVISIONI METEO 1 MAGGIO/ Oggi torna il bel tempo, ma domani... (ultime notizie)

PREVISIONE METEO 1 MAGGIO E MALTEMPO: DOMANI PIOGGIA A NORD-OVEST (ULTIME NOTIZIE) - Sarà un primo maggio non di particolare bel tempo in Italia. Le previsioni del tempo ci parlano infatti per lunedì di pioggia a nord-ovest con anche qualche temporale abbastanza importante. Addirittura è previsto che nella mattina ci saranno anche delle raffiche di neve su Valle d'Aosta, alta Lombardia e Piemonte. La neve cadrà però mista a neve e non potrà quindi attecchire, sciogliendosi quindi a contatto con il terreno. La situazione andrà avanti tutto il giorno con i temporali che poi andranno a colpire anche parte della Liguria sul versante di Levante. Nonostante questo al centro sud vivremo una giornata di sole, senza particolari problemi e con la possibilità anche di andare al mare per chi vorrà. Sarà dunque una giornata in cui il meteo dividerà in due il nostro paese. Le temperature minime saranno attorno ai sette gradi di Aosta mentre le massime sui ventuno di Catania e Bologna.

PREVISIONE METEO 1 MAGGIO E MALTEMPO: OGGI TORNA IL BEL TEMPO (ULTIME NOTIZIE) - La giornata di oggi, domenica 30 aprile 2017, sarà piuttosto positiva per quanto riguarda le previsioni del tempo. Torna infatti il bel tempo un po' su tutto il paese. Partiamo dalla mattinata dove vedremo le uniche precipitazioni nel meridione della Calabria. Per il resto sarà sole ovunque con nubi che si muoveranno perlopiù sul versante nord-ovest del paese. Nel pomeriggio tornerà qualche rovescio sull'alto Piemonte, ma non ci dovrebbero essere comunque grandi problemi. Potrebbe essere quindi per moltissimi un giorno dove sarà possibile andare al mare e magari anche fare il primo bagno stagionale. Le correnti, così come i venti, tireranno da nord verso sud-est ma senza particolari complicazioni in questo senso. Le temperature minime saranno attorno ai sette gradi che vedremo nella mattina a L'Aquila e a Potenza. Le massime invece nel pomeriggio saranno i venti gradi di Firenze, Trento e Trieste.

