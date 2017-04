RITROVATO CORPO A ROMA/ Semi nudo e crivellato dai colpi: si indaga per omicidio (ultime notizie)

Immagine d'archivio

RITROVATO CORPO A ROMA, SEMI NUDO E CRIVELLATO DAI COLPI: SI INDAGA PER OMICIDIO (30 aprile 2017) - Il corpo di un uomo, presumibilmente fra i 30 ed i 40 anni di età è stato ritrovato ieri mattina in una strada della campagna di Castel San Pietro Romano, vicino alla Capitale. L'uomo non è ancora stato identificato dalle autorità ed è stato ritrovato senza alcun documento. La vittima indossava inoltre solo un paio di jeans ed è stato ritrovato a torso nudo. In base ai primi accertamenti, sottolinea Il Messaggero, il medico legale ha stabilito che lo sconosciuto potrebbe essere morto in seguito a ferite d'arma da fuoco. Le forze dell'ordine non hanno ritrovato tuttavia alcun bossolo di proiettile sulla scena del crimine. Grazie alle indicazioni dello staff medico legale, le autorità hanno già aperto un fascicolo per omicidio.

Alcuni indizi presenti sul posto fanno intuire inoltre gli investigatori che la vittima potrebbe essere stata uccisa altrove ed in seguito abbandonata sulla Provinciale dai suoi aguzzini. Nelle ore successive al ritrovamento si è fatto avanti un testimone, che ha riferito di aver sentito vociare e abbaiare di cani appena poche ore prima.

