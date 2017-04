SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2017/ Domani a Roma e Milano: info e negozi aperti (ultime notizie, orari)

Supermercati aperti 1 maggio 2017

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2017, DOMANI A ROMA: NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (INFO E ORARI) - Poche serrande resteranno abbassate domani in occasione del primo maggio: gran pare dei negozi, centri commerciali e supermercati resteranno aperti. Una giornata full time, dunque, nella quale si potrà fare shopping o una spesa dell'ultimo minuto. Mentre sale la tensione con le rappresentanze sindacali, che preferirebbero vedere chiuse le attività commerciali nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, cresce l'elenco dei supermercati e negozi che domani saranno aperti. Tra i principali centri commerciali che vedono le serrande alzate e funzionanti, segnaliamo Carrefour di via Anagnina, via Cassia, via Passalombardo, via Prenestina, via Valle Muricana; Pam - Superstore Bufalotta, supermercato Pam di Roma Acilia, Casal Morena, Roma Ionio, Roma Irnerio, Roma Torrino e Roma Vinci. Aperti anche Panorama del Lido di Ostia, di Boccea, di via Aurelia, di via Laurentina e via Tirburtina. È possibile fare spesa anche a Coin di Roma 2, allo Shopping Village Castel Romano, al centro commerciale I Granai e a quello di Roma Est, oltre che a La Romanina. LEGGI ANCHE: ELENCO COMPLETO DI SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI IL 1° MAGGIO 2017 A ROMA E PROVINCIA.

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2017, DOMANI A MILANO: NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (INFO E ORARI) - Quella del primo maggio è una giornata di festa, ma non per tutti e né ovunque. Molti supermercati, negozi e centri commerciali resteranno aperti anche a Milano nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori. I consumatori, dunque, potranno contare domani sulle aperture complete di diversi negozi e catene di distribuzione importanti. Nessuna linea conservativa nel capoluogo lombardo, dove si potrà fare spesa come in un qualsiasi lunedì. Serrande alzate, ad esempio, per i supermercati PAM di Milano Archimede, Bazzini, Costa, Foppa, Forze Armate, Inganni, Medeghino, Olona, Padova 111, Piccinni, Sabotino, Strigelli, Tibaldi, Tolstoj. Apertura straordinaria anche per Il Gigante, in particolare quello di via Lorenteggio e Ornato. Aperto anche l'Iper Milano, in area Portello, oltre al Coin di Milano Cantore. Anche la catena Scarpe & Scarpe aprirà domani, nello specifico i punti vendita di Milano Antonini, Lorenteggio e San Gottardo. LEGGI ANCHE: ELENCO COMPLETO DI SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI IL 1° MAGGIO 2017 A MILANO E PROVINCIA.

© Riproduzione Riservata.