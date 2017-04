TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 4.6M nel mar di Banda (30 aprile, ore 1:39)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 4.6M NEL MAR DI BANDA (30 APRILE 2017) - I sismografi hanno individuato un'importante scossa nel mar di Banda alle 00:17, pari a 4.6 gradi della scala Richter. Il sisma ha colpito un punto a latitudine 5.88 e longitudine 129.90, ipocentro a 155 km di profondità. Alle 00:15 è stata colpita invece l'isola Coquimbo, nel Cile, da una scossa di 4.3M. Il punto colpito è stato rilevato a latitudine 31.29 e longitudine 71.84, ipocentro a 34 km di profondità. Sul fronte italiano, l'ultimo movimento del sottosuolo risale invece alle 19:36, quando è stato colpita la provincia di Macerata. A 2 km da Castelsantangelo sul Nera è stato localizzato un sisma di 2.3M, a latitudine 42.88 e longitudine 13.14, ipocentro ad 8 km di profondità. Coinvolte Visso, Ussita, Preci, Norcia, Bolognola, Montemonaco, Monte Cavallo, Montegallo, Acquacanina, Sellano, Fiastra, Fiordimonte, Arquata del Tronto, Montefortino, Cerreto di Spoleto e Pieve Torina.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: BASSA PRESSIONE IN ARRIVO AL CENTRONORD (30 APRILE 2017) -Riprenderà ad esserci un tempo più stabile in tutta Italia, grazie alla fine della perturbazione che ha colpito il territorio in questi giorni. Le regioni meridionali verranno quindi liberate dal maltempo, mentre il Nord verrà colpito il lunedì mattina. Nella seconda parte della giornata, il fenomeno atmosferico si estenderà fino alle regioni del Centro. Il primo maggio vedrà il sole nel resto del Paese per tutto il giorno, mentre la perturbazione farà strada nei prossimi giorni ad una bassa pressione che riporterà il clima a note più fresche. In particolar modo verranno colpite le regioni del Centro Nord, dove il tempo sarà più variabile.

