TIZIANA CANTONE/ Ultime notizie, la madre: "Poche indagini sui cinque ragazzi" (Le Iene Show)

Teresa Cantone (immagine d'archivio)

TIZIANA CANTONE, ULTIME NOTIZIE LA MADRE: "POCHE INDAGINI SUI CINQUE RAGAZZI" (LE IENE, 30 APRILE 2017) - La madre di Tiziana Cantone, Teresa Giglio, continua a chiedere giustizia e che si arrivi alla verità per la morte della figlia. Secondo la donna, infatti, gli inquirenti non avrebbero fatto indagini approfondite sui cinque ragazzi denunciati dalla stessa Tiziana Cantone. L'evento risale al 2015 ed ora i giudici vorrebbero procedere con l'archiviazione delle accuse. Questa sera, domenica 30 aprile 2017, Le Iene Show intervisteranno Teresa Giglio per ripercorrere l'intera vincenda che ha portato alla morte di Tiziana Cantone. "Il momento peggiore è la notte", aveva rivelato a Oggi, "per prendere sonno abbraccio il suo vestito".

L'archiviazione del gip sul caso di Tiziana Cantone dimostrerebbe la colpa degli stessi magistrati. E' questa l'opinione della madre della ragaza, che ha rischiato una querela da parte del pm Alessandro Milita, il primo ad avviare le indagini, contro cui Teresa Giglio si era scagliata particolarmente. I cinque ragazzi indagati per diffamazione sono stati scagionati dalle accuse, secondo quanto appurato dal giudice Tommaso Perrella. I cinque ragazzi, così come il padre di uno di loro, erano finiti all'interno dell'inchiesta per via dei video hot che vedevano la 31enne protagonista e diffusi in rete. La Procura di Napoli aveva chiesto l'archiviazione già lo scorso novembre.

