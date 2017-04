900018018 IL NUMERO FAKE CHE AZZERA IL CREDITO/ Quello lanciato dal Miur contro il bullismo non è questo

Immagine d'archivio (Pixabay)

900018018 NON È NUMERO VERDE CONTRO BULLISMO, NON È VALIDO IN ITALIA: ECCO QUELLO LANCIATO DAL MIUR - Un numero è diventato virale in poche ore, ma non si tratta di quello per la lotta al bullismo in Italia. Molte persone stanno copiando e incollando sul proprio profilo Facebook il numero di telefono 900018018, spiegando che si tratta del numero verde messo a disposizione per contrastare questo fenomeno, ma in realtà si tratta di una mezza bufala. Di vero c'è che questa numera è stata creata per segnalare casi di molestie e bullismo, ma non è valida per l'Italia: è stata creata dal governo spagnolo e, quindi, il numero verde può essere contattato solo in Spagna.

Non siamo, quindi, qui a parlarvi di una truffa, anche se sono molto frequenti sui social network, ma di un'informazione errata. Crediamo nella buona fede di chi ha pubblicato il numero verde 900018018 pensando di dare un'informazione utile per la comunità, ma in realtà questo numero non funziona in Italia, quindi è inutile. Il vero problema, invece, riguarda la tendenza a condividere le notizie senza verificare che siano vere. Un controllo che viene definito "fact-checking" e che risulta fondamentale soprattutto per smascherare le fake news, le bufale.

Il numero verde italiano che si può contattare per denunciare episodi di bullismo è 800669696 ed è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito della campagna "Smonta il bullo". Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Si possono anche chiedere informazioni generali su questo fenomeno e su come comportarsi.

