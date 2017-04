ACCOLTELLATO DAVANTI ALLA DISCOTECA/ Brescia, morto Yaisi Bonilla: arriva la confessione di Anthony Aiello

Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

ACCOLTELLATO DAVANTI ALLA DISCOTECA A BRESCIA, MORTO YAISI BONILLA: ARRIVA LA CONFESSIONE DI ANTHONY AIELLO - Le morti tragiche e violente dei giovani nelle discoteche italiane sembrano essere una costante di questo 2017 italiano: alla morte di Emanuele Morganti, il 20enne pestato dal branco a sprangate ad Alatri, bisogna aggiungere infatti quella di Yaisi Bonilla, suo coetaneo colombiano, accoltellato domenica davanti alla discoteca Discovolante di Brescia e morto alcune ore più tardi. Se per il caso di Alatri gli inquirenti non hanno ancora chiara la dinamica che ha portato alla morte del giovane, per l'uccisione di Brescia è invece arrivata la confessione in piena regola del killer: si tratta di Anthony Aiello, 22enne residente con i genitori a Gussago, nel Bresciano, che come riportato da Il Giorno è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario al termine di un interrogatorio che lo ha portato all'ammissione delle sue colpe. Dopo un inizio spavaldo, in cui aveva negato con forza ogni coinvolgimento, Aiello è crollato dinanzi alle domande incalzanti degli inquirenti, ammettendo che quella notte era scaturita una lite con il colombiano poi sfociata in tragedia. Era stata la stessa fidanzata della vittima, la 27enne rumena Andrea, ad indicarlo come colpevole dell'uccisione del suo ragazzo e ad indicare il movente: alcuni apprezzamenti nei suoi confronti forniti da Aiello e non graditi dal colombiano. Sarebbe stato proprio lui, Yaisi Bonilla, a dare inizio agli spintoni e a colpire con un pugno Aiello, il quale, dopo essersi allontanato, sarebbe tornato sui suoi passi accoltellando più volte alla pancia il rivale. Una ricostruzione dei fatti, quella fornita dal bresciano, ancora tutta da verificare: ma la sensazione che il tunnel di violenza che coinvolge il mondo dei giovani e delle discoteche sia ancora lungo da attraversare è più viva che mai.

