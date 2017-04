ATTACCO CHIMICO IN SIRIA/ Idlib, 100 civili uccisi da raid Governo Assad con gas tossici

La guerra in Siria (LaPresse)

ATTACCO CHIMICO IN SIRIA A IDLIB: GOVERNO ASSAD SGANCIA RAID CON GAS TOSSICI, FORSE 100 MORTI (ULTIME NOTIZIE) - Altro gravissimo attacco chimico in Siria, questa volta ad Idlib all’interno di un’area controllata dagli insorti e ribelli siriani anti-Assad. L’attacco è avvenuto questa mattina nella cittadina di Khan Sheikhun, nella provincia di Idlib nella parte nordoccidentale della Siria. Alcuni siti di informazioni anti-Assad, hanno parlato questa mattina di bombe al cloro sganciate, ma la stessa Direzione Sanità del governo ha invece parlato di gas sarin (comunque vietato dalle convenzioni internazionali, specie contro civili). Sono tantissime le persone che hanno sofferto inizialmente di attacchi respiratori, problemi ai polmoni e lentamente l’agonia verso la more è arrivata nella città, come riporta l’Osservatorio siriano dei diritti umani. All’inizio 10, poi 35 e poi ora purtroppo è arrivato a 100, di cui almeno 11 bambini. Sono invece 400 i feriti e la condizione in questo momento nell’area colpita dal raid è drammatica e con gli aiuti che scarseggiano.

ATTACCO CHIMICO IN SIRIA A IDLIB: RAID GOVERNO ASSAD CON JET RUSSI (ULTIME NOTIZIE) - L’attacco chimico in Siria ha provocato almeno 100 morti e già di 400 feriti, con problemi respiratori e gravi crisi scatenate probabilmente dal gas sarin rilasciato dal raid governativo dell’esercito di Assad. il dittatore sostenuto dalla coalizione internazionale per combattere l’Isis in terra siriana, pare abbia voluto dare un messaggio di forza ai ribelli e insorti, visto che in quell’area ad Idlib sono molto forti e portano vari attacchi all’esercito del Governo di Damasco. Alcuni attivisti in queste ore stanno postando sui social immagini choc, in cui si vedono gli uomini della Protezione Civile soccorrere molti feriti stesi per terra e in preda a crisi respiratorie: come riporta Adnkronos, molti bambini vengono lavati con l’acqua per provare ad eliminare il gas tossico nel tempo minore possibile prima che diventi fatale. Come riporta il sito di informazione “Shaam”, vicino all’opposizione anti-Assad, ha dichiarato come i 22 raid avvenuti nelle ultime ore a Idlib sono stati condotti da jet russi Sukhoi.

