AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: travolto sull'A4 (ultime notizie, oggi 4 aprile 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 APRILE 2017). SCENDE DALL'AUTO DOPO UN INCIDENTE, TRAVOLTO PERDE LA VITA - Arrivano notizie tragiche dalle autostrade italiane dove ieri sull'A4 si è verificato un brutto incidente. Un uomo dopo l'impatto è sceso dall'autovettura ed è stato travolto da una terza vettura che è stata sorpresa dal suo essere a piedi in mezzo alla strada. L'uomo aveva settantuno anni ed era alla guida di una Bmw X6. La macchina che ha colpito il corpo dell'uomo era una Mercedes Classe C come racconta La Repubblica nella sua versione online. Una situazione piuttosto particolare che si è trasformata in una tragedia. L'uomo era sceso dall'auto semplicemente per scattare delle foto alle due vetture che si erano urtate nemmeno in maniera grave e per firmare la constatazione amichevole. Ci sarebbero stati poi anche altri feriti che sarebbero stati trasportati poi in ospedale tra Chivasso e Torino. Al momento non ci sono degli aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei suddetti. Presto potrebbero arrivare delle novità che si sperano possano essere positive.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 4 APRILE 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - Nella notte, come capita spesso, sono stati aperti vari cantieri di lavoro che hanno visto gli addetti lavorare fino alle prime luci dell'alba per permettere nella giornata di oggi, martedì 4 aprile 2017, il normale svolgimento del traffico. Tutte le notizie sono state comunicate in tempo reale dal sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Partiamo dall'A9 Lainate-Svizzera dove al chilometro 42.3 direzione Svizzera è stato chiuso il tratto tra Como centro e Chiasso fino alle ore cinque di mattina. Fino alle sei invece abbiamo trovato chiuso sull'A12 Genova-Livorno al chilometro 48.7 direzione Rosignano il tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Chiuso anche sul Raccordo Casoria-Capodichino al chilometro zero il tratto tra bivio diramazione Capodichino e il bivio SP 1 Casoria sempre fino alle sei. Invece fino alle ore cinque troveremo chiuso l'allacciamento Bivio A4 Trieste sul Raccordo A4 Milano viale Certosa. Nelle prime ore della giornata dovrebbe essere comunque tutto risolto.

