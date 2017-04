BARISTA UCCISO A BOLOGNA/ Budrio: si stringe il cerchio attorno a Igor Vaclavic (ultime notizie oggi 4 aprile)

Barista ucciso a Budrio, ultime notizie (LaPresse)

BARISTA UCCISO A BOLOGNA, BUDRIO: SI STRINGE IL CERCHIO ATTORNO A IGOR VACLAVIC (4 APRILE) - È caccia all'uomo per l'assassino di Davide Fabri, il barista 52enne ucciso lo scorso sabato a Riccardina di Budrio, nel bolognese. Le autorità hanno individuato un possibile sospettato, un ex militare rrusso, un certo Igor Vaclavic, su cui è stato emesso nel 2015 un mandato di arresto a livello europeo che tre rapine compiute in provincia di Ferrara. Secondo le autorità, Vaclavic è estremamente pericoloso e violento, soprattutto perché alle spalle può contare su un addestramento con i protocolli dell'Armata Rossa. Le autorità hanno scritto il suo nome nella rosa dei sospettati anche per la rapina avvenuta a Cosandolo, ai danni di una guardia giurata. A quest'ultima, infatti, è stata sottratta l'arma d'ordinanza, la stessa che potrebbe essere stata usata per uccidere Davide Fabbri. Il modus operandi del criminale in entrambi gli episodi, sottolinea Il Resto del Carlino, prevede l'uso di una doppietta.

BARISTA UCCISO A BOLOGNA, BUDRIO: SU IGOR VACLAVIC PENDE UN MANDATO DI CATTURA EUROPEO (4 APRILE) - Gli inquirenti non hanno per ora confermato ufficialmente il coinvolgimento di Igor Vaclavic né nella morte di Davide Fabbri né nella rapina avvenuta a Cosandolo. Tuttavia rimane fra i principali sospettati, soprattutto perché la guardia giurata avrebbe riconosciuto l'aggressore nelle immagini della videosorveglianza. Il sospetto degli inquirenti è che il russo possa essersi nascosto nei casolari della campagna nelle vicinanze dell'ultimo crimine, come fece già nei primi anni del 2000, in seguito alle rapine messe in atto nella provincia di Rovigo e Ferrara. La Procura di Ferrara, inoltre, lo ha accusato due anni fa di essere indirettamente coinvolto nell'omicidio di Pier Luigi TTartari, un pensionato rapito ad Aguscello da una banda. Gli inquirenti hanno stabilito che per quest'ultimo episodio Igor Vaclavic non ha avuto alcuna responsabilità, ma farebbe parte dello stesso gruppo di criminali.

