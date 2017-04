CADAVERE NEI BOSCHI/ Eupilio, macabra scoperta di un gruppo di ragazzini: è omicidio? (4 aprile 2017)

Immagine d'archivio

CADAVERE NEI BOSCHI, EUPILIO: MACABRA SCOPERTA DI UN GRUPPO DI RAGAZZINI. È OMICIDIO? (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 APRILE 2017) - Potrebbe trattarsi di omicidio. Questa l'ipotesi delle autorità in merito al ritrovamento del corpo avvenuto a Eupilio, in provincia di Como. L'allarme è stato lanciato da un gruppo di ragazzini che hanno avvistato il naso della vittima ed una ciocca di capelli mentre erano impegnati in un'attività di pulizia dell'area boschiva del paesino. Pochi istanti per capire che si trovavano di fronte ad un cadavere - sepolto presumibilmente un mese fa - prima di chiamare i Carabinieri di Erba. Maggiori aggiornamenti verranno dati nelle prossime ore, in seguito all'autopsia che potrà chiarire quale sia stata la causa del decesso. Il medico legale per ora ha ipotizzato che la vittima sia morta al massimo due messi fa, in base alle condizioni del corpo, e alcuni elementi farebbero pensare all'intervento di una seconda persona per la sepoltura. L'altra alternativa, sottolinea Il Corriere della Sera, è che il corpo sia stato occultato a causa di un fenomeno naturale, ipotesi tuttavia remota in base all'accuratezza con cui è stata sepolta la vittima. Per ora, gli inquirenti non sarebbero riusciti ad avere conferme sull'identità dell'uomo in seguito al controllo incrociato con i casi di scomparsa avvenuti nella zona nello stesso periodo.

