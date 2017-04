DONNA IN VALIGIA / Rimini, la vittima una 23enne anoressica dell'Est: chi ha tentato di nasconderne il corpo?

Immagine di repertorio

DONNA IN VALIGIA, ULTIME NOTIZIE: IDENTIFICATA GRAZIE ALLE IMPRONTE DIGITALI. 23ENNE ANORESSICA DELL’EST (NEWS OGGI, 4 APRILE 2017) - Il giallo attorno al cadavere della donna ritrovato raggomitolato all'interno di una valigia blu, lo scorso 26 marzo al porto di Rimini, è stato in parte risolto. Nei giorni scorsi, come riporta FanPage.it, sono giunte le prima informazioni sull'identità della vittima, che fino a poco tempo prima era stata inizialmente descritta come una donna asiatica, per il particolare taglio degli occhi. In realtà, secondo quanto reso noto dai primi risultati della Scientifica, si tratta di una ragazza 23enne dell'Europa dell'Est e residente a Rimini. Ciò che avrebbe maggiormente sconvolto gli inquirenti, rappresentando al tempo stesso un inquietante segno di riconoscimento, era stato il corpo della ragazza, che è stato confermato essere anoressica. Il suo peso al momento della morte era di appena 35 chilogrammi per 1,73 di altezza. Troppo poco per permettere di tenerla in vita. Secondo le prime indiscrezioni, la giovane sarebbe morta di stenti, dunque per cause naturali, come dimostrato anche dall'assenza di segni di costrizione sul suo corpo. La trasmissione Chi l'ha visto, nella striscia quotidiana andata in onda ieri, è tornata sul giallo della ragazza nella valigia e si è interrogata su alcuni aspetti della macabra vicenda: la giovane è morta realmente per cause naturali? E se così fosse, chi l'ha messa nel trolley blu nel vano tentativo di farla sparire per sempre anche dopo la sua morte? Perché qualcuno avrebbe voluto nascondere il suo cadavere? Domande, queste, che sorgono anche alla luce della totale nudità della vittima: nessun vestito, né oggetto personale o piercing e tatuaggio in grado di fornire una storia dietro un corpo magro fino alla morte. Nessuna denuncia di scomparsa compatibile con le caratteristiche della donna in valigia sarebbe giunta nelle ultime settimane e questo avrebbe aperto a nuovi interrogativi, portando gli inquirenti a concentrarsi soprattutto sulla magrezza di quel corpo quasi scheletrico e che potrebbe restituire una verità ulteriore forse ricercando il nome della donna nei centri che curano l'anoressia. Intanto, grazie alle impronte digitali è caduta definitivamente anche la pista della 36enne cinese Xing Lei Li, sparita da una crociera nel Mediterraneo. In realtà questa pista si era andata affievolendosi sin da subito soprattutto per le elevate differenze di corporatura, statura ed età. Il suo decesso risalirebbe a 15 giorni prima e nonostante l'avanzato stato de decomposizione, il riconoscimento (sebbene il nome non sia stato ancora diffuso) è stato possibile attraverso l'intervento dell'Unità Dvi (Disaster victim identification), che ha ricostruito i polpastrelli e inserito l'impronta nella Banca dati Afis, dove erano presenti le sue generalità in quanto la ragazza aveva richiesto ed ottenuto regolare permesso di soggiorno.

