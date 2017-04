Esplosione metro San Pietroburgo/ Foto: sospettato 23enne affiliato agli islamisti radicali (ultime notizie)

Attentato, esplosione alla metro di San Pietroburgo, Russia - LaPresse -

ESPLOSIONE METRO SAN PIETROBURGO, FOTO: SOSPETTATO UN 23ENNE AFFILIATO AGLI ISLAMISTI RADICALI (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 APRILE 2017) - Continua a crescere tragicamente il bollettino delle vittime in seguito all'attacco alla metro di San Pietroburgo. Confermati i 14 decessi, mentre sale drammaticamente il numero dei feriti: 47 persone fra cui sei si trovano in condizioni gravi. La potenza del secondo ordigno, ritrovato inesploso alla fermata metro di Ploshchad Vossaaniya, corrisponde a un kg di tritolo. Entrambe le bombe sono state fatte artigianalmente, camuffate in diversi modi. La prima, che ha provocato la tragedia, si trovava infatti all'interno di una valigetta riempita con frammenti di proiettile, un ordigno conosciuto con il nome di "shrapnel", mentre il secondo aveva le sembianze di un estintore. In base alle ultime notizie, diffuse nella serata di ieri, l'azione sarebbe stata compiuta da un kamikaze, ipoteticamente un 23enne di origini asiatiche. Secondo le autorità, sottolinea Il Fatto Quotidiano, il ragazzo avrebbe trasportato l'ordigno all'inteerno ddi uno zaino.

ESPLOSIONE METRO SAN PIETROBURGO, FOTO: SOSPETTATO UN 23ENNE AFFILIATO AGLI ISLAMISTI RADICALI (4 APRILE 2017) - Sono ormai diventate virali le immagini che riprendono il giovane attentatore, con indosso un cappello blu e una giacca marrone. L'agenzia di stampa Interfax ha sottolineato inoltre che il kamikaze potrebbe essere stato un membro dei gruppi di islamisti radicali che secondo la legge russa sarebbero illegali. Queste le prime conclusioni degli investigatori in base all'analisi della scena del crimine, ma che potrebbero condurre a ipotesi diverse grazie al risultato del DNA che verrà reso noto nelle prossime ore. Smentito quindi il coinvolgimento di un uomo immortalato dalla videosorveglianza della metro: il sospettato si è presentato spontaneamente agli inquirenti dimostrando la propria estraneità con quanto accaduto. Prosegue intanto il clima di terrore fra la popolazione, che sarebbe stata avvertita dalle autorità russe del pericolo che si verifichino altre esplosioni. I cittadini, come ha sottolineato la testimonianza del direttore d'orchestra Fabio Mastrangelo, sono stati invitati a non lasciare le proprie abitazioni, se non in caso di necessità.





