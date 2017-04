GIANNA DEL GAUDIO/ Antonio Tizzani: oggi nuovo sopralluogo nella casa del delitto (ultime notizie)

Gianna Del Gaudio ultime notizie

GIANNA DEL GAUDIO, ULTIME NOTIZIE: OGGI NUOVO SOPRALLUOGO DEI LEGALI DI ANTONIO TIZZANI NELLA CASA DEL DELITTO - Oggi a Seriate è il giorno di Antonio Tizzani, unico indagato, ma a piede libero, nell'inchiesta per l'omicidio della moglie Gianna Del Gaudio. Il legale del 68enne, l'avvocato Giovanna Agnelli, e il genetista Giorgio Portera, consulente scientifico di parte, effettueranno sopralluoghi - anche di natura scientifica - nella villetta a schiera di tre piani, interrato compreso. L'ex professoressa era stata uccisa nella cucina: sorpresa alle spalle dal killer, è stata sgozzata con un fendente.

Sono stati numerosi comunque i sopralluoghi nella villetta di Seriate e i carabinieri avevano concluso che non c'erano tracce di estranei nell'abitazione dove Gianna Del Gaudio era stata uccisa la notte del 26 agosto scorso. Il sopralluogo dovrebbe essere cominciato pochi minuti fa e, stando a quanto riportato da L'Eco di Bergamo, dovrebbe durare circa due ore. Antonio Tizzani non parteciperà al sopralluogo: così ha deciso il pool difensivo del marito della vittima, il quale ha sempre sostenuto che uno sconosciuto, incappucciato ed entrato furtivamente in casa, avrebbe commesso il terribile delitto.

L'ex ferroviere non è mai tornato a vivere nella villetta, nonostante il 22 febbraio scorso la procura ne aveva disposto il dissequestro. Le chiavi sono, invece, rimaste al legale per organizzare il sopralluogo di oggi. Antonio Tizzani attualmente vive in un appartamento di Pedrengo, dopo aver vissuto a casa di uno dei suoi figli e in un bed & breakfast in centro a Seriate. Dalle analisi effettuate sul coltellino a serramanico, trovato in una siepe a 400 metri dalla villetta, sarebbe emersa una traccia di Dna appartenente al pensionato, la cui difesa contesta che non sia così chiara.

