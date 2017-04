INCIDENTE STRADALE / Torino, moto contro pedone: tre morti (Ultime notizie oggi, 4 aprile 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE TORINO: TRE MORTI IN SCONTRO TRA MOTO E PEDONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 APRILE 2017) - Grave incidente stradale ieri pomeriggio a Torino. Tre persone sono morte, come riporta TorinoToday, dopo che il conducente di una moto su cui viaggiava anche un passeggero, ha investito un pedone. Nello schianto sono deceduti appunto il pedone, il conducente della moto e il passeggero che pare fosse una donna. L'incidente stradale si è verificato in corso Unione Sovietica angolo corso Sebastopoli nel tardo pomeriggio di ieri. Sono stati identificati solo il conducente della moto e il pedone: alla guida della moto c'era Gianmarco Gallo, 33 anni, residente a Torino, mentre il pedone è un cittadino della Muritania di 36 anni, le cui generalità non sono state rese note visto che i familiari non erano stati ancora avvisati del decesso. La passeggera della moto invece non è stata ancora identificata anche se dovrebbe trattarsi di un'amica del figlio del conducente della moto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica di questo incidente stradale pare che il pedone fosse appena sceso da un tram della linea 4 e stesse attraversando corso Unione Sovietica quando è stato investito dalla moto: si pensa che il motociclista stesse andando a velocità elevata ma non si sa se il pedone abbia attraversato la strada col semaforo rosso. A causa dell'incidente stradale corso Unione Sovietica è rimasto chiuso al traffico dalle ore 19.50 alle ore 23.20 circa per permettere i rilievi del caso, il recupero delle salme delle tre vittime, la rimozione della moto e la pulizia della carreggiata.

© Riproduzione Riservata.