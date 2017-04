METRO B ROMA/ Incidente a Castro Pretorio, pendolare cade su binari: caos su linea (ultime notizie 4 aprile)

Immagini di repertorio (LaPresse)

METRO B ROMA, INCIDENTE A CASTRO PRETORIO: VIAGGIATORE CADE SUI BINARI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 4 APRILE 2017) - Interruzione stamattina della Metro B di Roma alla stazione di Castro Pretorio. Lo stop alla circolazione dei treni, secondo quanto riportato da La Repubblica, è stato causato da un incidente a un pendolare. Un viaggiatore infatti, in base a quanto reso noto dall'Atac, l'azienda per la mobilità di Roma, riferisce la Repubblica, sarebbe caduto sui binari: non si conoscono al momento i motivi della caduta, potrebbe essersi trattato di un incidente oppure di un gesto volontario. L'Atac ha sospeso il servizio sulla Metro B di Roma per un paio d'ore. Per i viaggiatori è stato predisposto un servizio di collegamenti sostitutivo con gli autobus in superficie, al posto dei treni della metropolitana, su due tratte: quella Basilica San Paolo - Monti Tiburtini e su quella Bologna-Iono. L'azienda per la mobilità ha informato i pendolari in tempo reale sul proprio canale Twitter sullo stato della circolazione della Metro B di Roma. Dopo aver soccorso il viaggiatore protagonista della caduta sui binari la linea della metropolitana che era stata interrotta ha ripreso il suo regolare funzionamento. E' stata la stessa Atac a segnalarlo sempre sul social network pubblicando questo tweet: "METRO B: SERVIZIO RIATTIVATO INTERA LINEA" (clicca qui per leggerlo).

