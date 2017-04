PREVISIONI METEO/ Ultime notizie: sereno al nord, ma piove in Trentino e al s (oggi, 4 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CIELO SERENO AL NORD, MA PIOVE IN TRENTINO (OGGI, 4 APRILE 2017) - La giornata di oggi, martedì 4 aprile 2017, sarà attraversata da bel tempo esclusion fatta per il Trentino Alto Adige. Il cielo sarà coperto parzialmente al nord, ma comunque sarà predominante il sole almeno al mattino. La situazione peggiorerà invece nel pomeriggio quando le perturbazioni si muoveranno fino ad est dove troveremo perturbazioni oltre che in Trentino anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Invece ad ovest troveremo temporali su Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta con un po' di neve che cadrà nell'alta Lombardia mista però a pioggia che non farà attecchire così il ghiaccio a terra. Le temperature minime nella mattina saranno attorno ai sei gradi di Aosta mentre le massime le vedremo nel pomeriggio con i ventiquattro gradi di Trieste. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime giornate quando il cielo sarà ancora piuttosto incerto con il maltempo sempre pronto a metterci lo zampino.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ANCORA TEMPORALI AL SUD (OGGI, 4 APRILE 2017) - Sono ancora prepotenti i temporali che colpiscono il sud del nostro paese anche nella giornata di oggi, martedì 4 aprile 2017. L'ondata di maltempo infatti non si smuove e continua a battere con importante precipitazioni nel meridione. Partiamo dalla prima mattina quando ci saranno dei rovesci importanti sulla bassa Puglia e la bassa Calabria con fenomeni di perturbazioni anche in Basilicata e Sicilia. Rispetto a ieri invece il cielo sarà sereno sulla Sardegna dove non sono previste nemmeno nubi a coprire il cielo limpido. La situazione peggiora nel pomeriggio quando la pioggia si farà più fitta e dove sarà molto complicato trovare cielo sereno al sud. Infatti le precipitazioni saranno ingenti e porteranno a una situazione di allerta meteo. La situazione non andrà migliorando nemmeno nella giornata di domani quando le perturbazioni saliranno sullo stivale per tutta la catena dell'Appennino fino all'altezza delle Marche senza arrivare alla fine in Emilia Romagna. Tornando ad oggi le temperature minime saranno attorno ai sei gradi di Potenza mentre le massime le troveremo su Catania con ventuno gradi nel pomeriggio.

