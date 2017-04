SCIOPERO MEZZI MILANO 5 APRILE/ Atm, trasporti in tilt al mattino: info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi Milano (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI ATM, MILANO: DOMANI 5 APRILE 2017 (ULTIME NOTIZIE). INFO E ORARI - Giornata di tensione domani mattina 5 aprile 2017 a Milano per lo sciopero mezzi Atm che coinvolgerà l’intera rete urbana di bus, metro e tram per la sospensione dal lavoro indetta dalle maggiori sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal, Orsa, Sama-Faisa e Cub Trasporti. I motivi sono spiegati dal volantino sindacale in cui si annuncia lo sciopero per la mobilità, i contratti di lavoro all’interno di Atm e un migliore trasporto pubblico funzionante che disincentivi quello privato e cogestito. Gli orari dell’astensione dal lavoro scelto vedranno i mezzi fermi dalle 8.45 alle 12.45, con fasce garantite e funzionanti prima delle 8.45 e per tutto il restante servizio post-fine sciopero. Per tutta la giornata di oggi in questa pagina vi aggiorneremo sulle eventuali modifiche e novità riguardo l'astensione al lavoro Atm di domani mattina, con anche i possibili servizi di sostegno per evitare di ritrovarsi "a piedi" nella complessa mattinata di mercoledì 5 aprile 2017.

SCIOPERO MEZZI ATM, MILANO: DOMANI 5 APRILE 2017 (ULTIME NOTIZIE). DISAGI PER SALONE MOBILE - Lo sciopero dei mezzi Atm domani 5 aprile a Milano non sarà un disagio soltanto per i pendolari che si dirigono e spostano nella rete milanese nella prima parte della giornata: a Milano è in corso da due giorni il Salone del Mobile e i disagi potrebbero essere notevoli durante lo sciopero per le metro che potrebbero essere chiuse (ancora non è chiaro l’adesione reale alla protesta di domani mattina) e che potrebbero lasciare a piedi molti visitatori. Il sindaco Sala ha tentato la mediazione ma senza esiti positivi, con i dipendenti sindacalizzati di Atm che non hanno ceduto indicendo lo sciopero del trasporto pubblico per 4 ore su tutta la rete metropolitana e di superficie.

© Riproduzione Riservata.