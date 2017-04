STALLIERE TORTURATO E BRACCIA SPEZZATE/ Video, maneggio Caluso: punito dopo la denuncia a Striscia la Notizia

Maltrattamenti cavalli, Polizia (Twitter)

STALLIERE TORTURATO E BRACCIA SPEZZATE, VIDEO STRISCIA LA NOTIZIA: MANEGGIO CALUSO, LA PUNIZIONE CHOC (ULTIME NOTIZE) - Orrore a Caluso, nel Canavese, dove uno stallieri è stato ritrovato torturato e con le braccia spezzate per aver denunciato alcuni maltrattamenti di quel maneggio alla troupe di Edoardo Stopp a Striscia la Notizia: il ritrovamento questa mattina con il dolore di ore e ore passate ad essere torturato solo per aver denunciato la vicenda dei cavalli maltrattai ad inizio febbraio. Succede a Caluso e a darne la notizia sono gli stessi inquirenti che avevano iniziato ad indagare dopo il blitz e la “soffiata” fatta ai militari e alla stessa troupe di Striscia. Dopo aver sospettato del loro stalliere, il titolare della scuola di equitazione a Caluso, un 63enne (Salvatore Carvelli), e la sua assistente di 29 anni (Camilla Cassina), lo hanno inseguito e rinchiuso per punirlo dopo le presunte soffiate alla trasmissione Mediaset. Come racconta il Corriere della Sera, il povero stalliere sarebbe stato prima picchiato a bastonate, poi appeso per i piedi e infine di nuovo picchiato fino alle svenimento. Solo in un secondo momento gli avrebbero spezzato anche le braccia, in una estrema punizione da film dell’horror.

STALLIERE TORTURATO E BRACCIA SPEZZATE, VIDEO STRISCIA LA NOTIZIA: LE INDAGINI SCATTATE DOPO IL SERVIZIO (ULTIME NOTIZE) - Lo stalliere picchiato e torturato per ore nel maneggio di Caluso lo scorso 18 febbraio pare abbia rivelato ai militari e a Striscia la Notizia che i cavalli in quel maneggio non solo venivano maltrattati ma anche nascosti sotto terra con carcasse del tutto illegali. Dopo il blitz di questa mattina, sono state trovate e sequestrate numerose scatole di farmaci e sono in corso i controlli sui 37 cavalli trovati nel maneggio, per verificare le loro condizioni ed eventuali maltrattamenti. Intanto però ad avere avuto la peggio è stato lo stalliere: i due aggressori pare lo abbiano seviziato con il “torcinaso” usato di norma dai veterinari e poi spezzate anche entrambe le braccia in un epilogo davvero choccante. «Dopo l'intervento dei carabinieri è stata la volta delle ruspe che hanno cominciato a scavare in un terreno attiguo al maneggio: si sospetta infatti che sotto il prato possa celarsi una "fossa comune" piena di carcasse di cavalli», ha riportato poco fa una nota di Repubblica.

