Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.1M nell'isola di Valparaiso, in Cile (4 aprile 2017, ora 1:34)

Immagine d'archivio

INGV, TERREMOTO OGGI ULTIME SCOSSE IN CILE: SISMA DI 3.1M NELL'ISOLA DI VALPARAISO (4 APRILE 2017) - Nelle prime ore di oggi, martedì 4 aprile 2017, non si evidenziano particolari criticità dal punto di vista sismico superiori ai 2.0M. L'ultimo sisma avvenuto in Italia, infatti, è delle 00:09, pari a 1.6M, avvenuto a Norcia, in provincia di Perugia. Apparentemente tranquilla anche la situazione nel mondo, dove alle 23:44 è stato localizzato un sisma di 3.1M nell'isola offshore di Valparaiso, nel Cile, a latitudine 32.56 e longitudine 71.74. L'ipocentro è stato individuato invece a 32 km di profondità. Alle 22:26 è stata invece colpito il paradiso fiscale di Antofagasta, sempre in Cile, da una scossa di 3.8M rilevata a latitudine 22.76 e longitudine 70.34, ipocentro a 43 km di profondità. Sul versante italiano, l'ultimo episodio risale invece alle 21:51, quando una scossa di 2.1M ha colpito l'area nelle vicinanze di Amatrice, in prrovincia di Rieti. Il Centro Nazionale Terremoti ha individuato l'epicentro a latitudine 42.61 e longitudine 13.23, ipocentro a 10 km di profondità. Coinvolte anche Cittareale, Accumoli, Montereale, Capitignano, Campotosto, Borbona, Posta, Cagnano Amiterno, Barete e Arquata del Tronto.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: TEMPO INSTABILE FINO A GIOVEDÌ (4 APRILE 2017) - Peggioramento nei prossimi giorni dal punto di vista meteo, mentre in miglioramento nel fine settimana. Il bollettino prevede tempo instabile nelle regioni del CentroSud fino alla giornata del prossimo giovedì, con una maggiore concentrazione di temporali e rovesci nel pomeriggio. Nella mattinata di oggi e fino a domani, previsto invece un transito temporalesco che da Est si sposterà verso Ovest. Interessate in particolare la Puglia, settore meridionale, Calabria e Sicilia, mentre le Alpi orientali potrebbero essere colpite da acquazzoni isolati. Maggiore l'instabilità invece nella fascia pomeridiana, quando temporali e rovesci colpiranno la Sardegna, quadrante meridionale, il Lazio, la Sicilia ed il Sud in generale, così come il Triveneto, la Lombardia e le zone interne delle regioni del Centro. Le previsioni di Meteo.it prevedono invece un aumento delle temperature in Sardegna e medio Adriatico, mentre il NordOvest sarà interessato da un calo delle massime.

