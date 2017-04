UCCISO A SPRANGATE/ Alatri video, dalle accuse di omertà al ruolo del padre di uno dei sospettati (4 aprile)

Emanuele Morganti, ucciso a sprangate ad Alatri (immagine d'archivio)

UCCISO A SPRANGATE, ALATRI: SPUNTA UN BIGLIETTO SULLA PORTA DEL MIRÒ: "CHI SA PARLI" (4 APRILE 2017) - Qualcuno sta nascondendo informazioni importanti sulla morte di Emanuele Morganti? Il sospetto delle autorità è che sia proprio così, a causa di alcuni biglietti apparsi sulla porta d'ingresso del Mirò, la discoteca di fronte a cui è stato ucciso il giovane. Un biglietto in particolare invita quel qualcuno a presentarsi alla magistratura e a non attendere che siano le indagini a rivelare quanto si nasconderebbe nel buio delle stradine di Alatri. L'accusa di omertà è viaggiata veloce lungo i binari di internet fin dalle prime ore successive al delitto di Emanuele Morganti, un punto su cui diversi cittadini stanno esprimendo la propria contrarietà. Anche il Sindaco, Giuseppe Morini, ha ribadito a Quinta Colonna come in realtà gli investigatori abbiano potuto proseguire in tempo record nelle ricerche solo grazie alle segnalazioni dei cittadini. Gli hashtag #ChiSaParl e #Giustizia sono stati lanciati su Twitter nelle ore successive al delitto, nel tentativo di smuovere le coscienze. Qualcuno potrebbe inoltre aver ripreso il pestaggio e gli aggressori di Emanuele Morganti, grazie all'uso - e spesso abuso - di smartphone e cellulari.

UCCISO A SPRANGATE, ALATRI VIDEO: IL PADRE DI MARIO CASTAGNACCI CHIEDE DI PARLARE CON GLI INQUIRENTI (4 APRILE 2017) - Intanto si espone il padre di Mario Castagnacci, che assieme a Paolo Palmisani è stato individuato come possibile responsabile dell'omicidio di Emanuele Morganti. Franco Castagnacci, infatti, vorrebbe presentarsi spontaneamente alle autorità per dare la sua versione dei fatti sulla tragedia e stabilire quale sia stato il suo ruolo su quanto è successo. L'avvocato Marilena Colagiacomo ha depositato già ieri mattina, sottolinea Ciociaria Oggi, un'istanza perché il suo assistito venga sottoposto ad interrogatorio. In un video, un'esclusiva del quotidiano locale, il legale avrebbe confermato che il 50enne era presente sulla scena del crimine al momento del pestaggio, ma che non ha alcun coinvolgimento attivo nella tragedia. In base alle parole di Franco Castagnacci, avrebbe anzi cercato di difendere Emanuele Morganti dal pestaggio, ma a sua volta è stato colpito dagli aggressori più volte.

